Mazurskie aleje kluczem do obrony kraju. Zaskakujący sojusz resortów

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Przydrożne aleje Warmii i Mazur to nie tylko dziedzictwo krajobrazowe i kulturowe, ale także klucz do polskiego bezpieczeństwa - twierdzą zgodnie resorty klimatu i obrony. Zdaniem urzędników ochrona drzew to inwestycja w bezpieczeństwo - nie tylko klimatyczne i wodne, ale także... militarne. Stanowisko to przełożyło się już na konkretne decyzje administracyjne.

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Szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
MON i resort klimatu zwarły szyki. Chodzi o przydrożne drzewaJacek Szydłowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Przydrożne aleje Warmii i Mazur uznaje się za istotny element bezpieczeństwa środowiskowego i militarnego według ministerstw klimatu i obrony.
  • Przy drogach we wschodniej Polsce realizowane są programy odbudowy ekosystemów i ochrony przyrody na bazie Zielonej Tarczy Wschód oraz nowych wytycznych administracyjnych.
  • Resorty przewidują, że wycinka drzew przydrożnych będzie dopuszczana tylko w ostateczności, z naciskiem na ich ochronę i pełną kompensację przyrodniczą.
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Jak argumentują urzędnicy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przydrożne zadrzewienie pełni kluczowe funkcje środowiskowe - drzewa ocieniają nawierzchnię, obniżają temperaturę otoczenia podczas fal upałów, osłaniają drogi przed wiatrem i śniegiem, ograniczają erozję gleb, zatrzymują wodę i stanowią korytarze ekologiczne.

Swoje racje na rzecz otaczających drogi alei wysuwa także Ministerstwo Obrony Narodowej. Ono z kolei wskazuje na rolę roślin w ograniczaniu zagrożeń militarnych - możliwości obserwacji i rozpoznania z powietrza, w tym z użyciem dronów, oraz zwiększaniu odporności infrastruktury na potencjalne zagrożenia.

Przydrożne drzewa kluczem do polskiego bezpieczeństwa?

Jako przykład łączenia ochrony przyrody i działań na rzecz bezpieczeństwa militarnego resorty przytaczają Zieloną Tarczę Wschód, rządowy program tworzony w ramach Tarczy Wschód, na którego konto łącznie ma trafić 450 mln zł. 

W jego ramach przeprowadzane są zmiany w gospodarce leśnej na gruntach Skarbu Państwa, działania zmierzające do odtworzenia ekosystemów wodnych i od wód zależnych, czy projekty "Wetlands Green Life" oraz "Lasy dla mokradeł". Akcje obejmują swoim zakresem przede wszystkim wschodnią Polskę.

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Stanowisko MON i resortu klimatu przełożyło się już na konkretne decyzje administracyjne. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, w oparciu o nowe wytyczne, odniosła się negatywnie do dwóch wniosków o wycinkę przydrożnych drzew złożonych przez gminę Barciany.

Aleje wzdłuż dróg nie będą wycinane? Jest stanowisko rządu

Kwestia przydrożnych drzew prawdopodobnie szybko stanie się przedmiotem sporu między rządem a zarządcami dróg. Resorty argumentują, że bezpieczeństwo kierowców i ochrona alei się nie wykluczają, a współczesna inżynieria dysponuje środkami, które pozwolą na ocalenie roślin.

Ministerstwo klimatu przekonuje, że nawet w przypadku podjęcia działań kompensacyjnych, obowiązkowych w przypadku takich wycinek, muszą minąć dziesięciolecia, zanim drzewostan ponownie będzie pełnił swoje funkcje ochronne.

MKiŚ zapowiada, że nowym standardem w przypadku wniosków o wycinkę będzie myślenie przede wszystkim o wariantach oszczędzających drzewa, a dopiero później, kiedy nie da się tego uniknąć, ich wycinka, połączona z pełną kompensacją przyrodniczą.

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