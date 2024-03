Mąż wiceminister kultury kandydatem w wyborach. Przedstawił plan dla regionu

- Lewica ma do zaproponowania zupełnie nowy, rewolucyjny program mieszkaniowy. Zamierzamy budować nowoczesne osiedla komunalne o wysokim standardzie z mieszkaniami na wynajem. Będzie on kosztował 15 zł za metr kwadratowy. To jest stawka wyliczona w programie rządowym, ponieważ na ten cel będą przeznaczone rządowe środki - mówił Wielgus.

