"Początkowo jak podpisałem to rozporządzenie matematyka obowiązkowa miała być czasowo łagodzona przez wentyl bezpieczeństwa w postaci zasady, że jednego egzaminu na maturze można nie zdać, jeśli się ma ogólny wynik 30 proc." - przypomniał polityk, dodając, że zostało to zniesione przez "absurdalny wyrok TK".

Jak ocenił, "być może taki wentyl mógłby wrócić, ale co do zasady nie ulegajmy populizmowi i chęci płytkiego przypodobania się . Takie zmiany trzeba szeroko skonsultować szczególnie z rektorami Politechnik" - dodał Roman Giertych.

"Ja sam, jako nauczyciel, mówiłem o uczniach, którzy mają ogromny potencjał - są humanistami, artystami, pasjonatami języków - ale obowiązkowa matura z matematyki staje się dla nich nie do przejścia. Zamyka im drogę do marzeń " - ocenił Józefaciuk.

"Chcemy edukacji, która wspiera, a nie rani. Która rozwija, a nie wyklucza. Matematyka to piękna dziedzina - ale nie powinna być przeszkodą nie do pokonania dla tych, którzy mają inne talenty. Szanujmy różnorodność umysłów" - wskazał we wpisie. Józefaciuk nadmienił też, że dezyderaty zostaną skierowane do: prezesa Rady Ministrów, minister edukacji, minister zdrowia, szefowej resortu nauki i szkolnictwa wyższego, a także minister ds. równości.