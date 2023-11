Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że próbne matury przed egzaminem w 2024 roku odbędą się w terminie od 6 do 8 grudnia 2023 r .

Matura 2024. CKE podała harmonogram matur próbnych

Matura 2024. Egzaminy próbne są dobrowolne

Matura próbna 2023. Zasady

Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina także, że próbne testy mają wydźwięk jedynie informacyjny i diagnostyczny. Ich celem jest rozpoznanie, w których obszarach maturzysta ma braki do nadrobienia.

Co ważne, wśród zadań na maturze próbnej mogą się pojawić takie, których uczeń nie będzie w stanie rozwiązać, ponieważ będą one obejmowały zagadnienia, których maturzysta jeszcze nie przerabiał podczas lekcji. CKE wymaga, by nauczyciele poinformowali klasę o takiej możliwości przed rozpoczęciem egzaminu próbnego.