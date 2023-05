Spis treści: 01 Matura 2023. Błąd kardynalny. Na co uważać?

02 Matura 2023. Czy błąd rzeczowy to jest to samo, co kardynalny?

03 Matura 2023. Jak uniknąć błędu kardynalnego? O tym pamiętaj

Matura 2023. Błąd kardynalny. Na co uważać?

Centralna Komisja Egzaminacyjna definiuje błąd kardynalny jako "błąd rzeczowy świadczący o nieznajomości tekstu kultury, do którego odwołuje się zdający, oraz kontekstu interpretacyjnego przywołanego przez zdającego". Uczeń zdający maturę 2023 z języka polskiego może popełnić ten błąd wtedy, gdy nie dysponuje dostateczną wiedzą na temat konkretnego utworu. Błędem kardynalnym będzie napisanie, że Jacek Soplica i ksiądz Robak to dwie różne osoby. Informacja ta jest błędna i nie jest wynika z tekstu literackiego, w którym występuje ta postać.

Co grozi za popełnienie błędu kardynalnego? Niestety, zdający, który dopuści się tego rodzaju błędu musi się liczyć z niezaliczeniem całej części pisemnej pracy. Wówczas istnieje bardzo duże ryzyko niezdania matury z polskiego (w przypadku nowej formuły matury) lub jej niezaliczenie w przypadku starej formuły matury (formuła 2015).

Matura 2023. Czy błąd rzeczowy to jest to samo, co kardynalny?

Istnieje również inny rodzaj błędów, które zdarzają się zdecydowanie częściej. Mowa o błędach rzeczowych, których popełnienie nie wiąże się z "wyzerowaniem" całej pracy pisemnej. Są to pomyłki, które nie wpływają na argumentację użytą przez zdającego.

Co może zostać uznane za błąd rzeczowy? Maturzystom najczęściej zdarza się mylić imiona i nazwiska bohaterów - na przykład zamiast "Stanisław Wokulski", piszą "Stefan Wokulski". Błędy rzeczowe nie powodują dyskwalifikacji całej pracy pisemnej, jak w przypadku błędu kardynalnego, jednakże za ich popełnienie są odejmowane punkty.

Matura 2023. Jak uniknąć błędu kardynalnego? O tym pamiętaj

Popełnieniu błędów kardynalnych zapobiega znajomość lektury. Dzięki dokładnemu przerobieniu tekstu można uniknąć tak podstawowych pomyłek.

Aby nie popełnić kardynalnego błędu można również nie pisać o rzeczach, co do których nie ma się pewności. Zrezygnowanie z przykładu potrzebnego do argumentacji może spowodować odjęcie kilku punktów przez egzaminatora, jednak popełnienie takiej pomyłki jest zdecydowanie bardziej poważne w skutkach.

W przypadku oblania egzaminu z języka polskiego, na maturzystę czeka termin poprawkowy. Poprawka części pisemnej matury 2023 odbędzie się 22 sierpnia 2023 roku.

