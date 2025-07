Dzieci Magdaleny W. trafiły do pieczy zastępczej w związku z odsiadką kobiety w więzieniu

Do Magdaleny W. nie wróci jej trzyletnia córka Lena - postanowił Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe. 4 lipca oddalono wniosek o uchylenie pieczy zastępczej wobec dziewczynki.

"Pani Magda po wyjściu z więzienia stara się o odzyskanie córki. Jej czteromiesięczny syn zmarł cztery dni po tym, jak został oddany do rodziny zastępczej. Skoro matka wyszła na wolność, dziecko powinno natychmiast do niej wrócić! " - napisała w mediach społecznościowych adwokat Magdaleny W.

Magdalena W. została zatrzymana 15 maja. Kobieta trafiła do więzienia na 120 dni w związku ze sprawą dotyczącą oszustw. Dwójka jej nieletnich dzieci trafiła w tym czasie do pieczy zastępczej. Cztery dni później czteromiesięczny Oskar zmarł. Przyczyny śmierci są dotychczas nieznane. Rodzinny dramat został ujawniony w materiale "Interwencji" Polsatu.

Po nagłośnieniu sprawy przez media, Służba Więzienna przyznała, że doszło do nieprawidłowości, a "zastosowane prewencyjnie środki przymusu bezpośredniego, w postaci kajdanek zespolonych, a także decyzja o zobowiązaniu osadzonej do korzystania z odzieży skarbowej, były nieproporcjonalne do rzeczywistego stopnia zagrożenia".