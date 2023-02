Premier opublikował w niedzielę w mediach społecznościowych grafikę na temat importu ropy naftowej z Rosji. Ma przypominać ona zapowiedź pojedynku bokserskiego. Zdjęcia Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego opatrzono stosownymi podpisami.

Na górze, na pomarańczowym tle, znajduje logotyp Platformy Obywatelskiej. "2015 - Orlen sprowadza 100 proc. ropy z Rosji" - głosi napis. Poniżej, na zielonym tle znajduje się logo Prawa i Sprawiedliwości "2023 - Orlen sprowadza 0 proc. ropy z Rosji" - przeczytać można na tej części grafiki.

"Platformo, nie kłam. Przez lata sprzyjaliście Rosji, uzależniliście nas niemal w 100 proc. od putinowskiej ropy i gazu. My to zmieniliśmy i dzisiaj jesteśmy niezależni. Przypadek?" - zwrócił się do opozycji we wpisie urzędujący premier.

Mateusz Morawiecki odpowiada na zarzuty PO. "Jesteście jak słaby bokser"

W kolejnym komentarzu premier także uderzył w Platformę Obywatelską. "Jesteście jak słaby bokser, znoszeni po raz kolejny z ringu po ciężkim nokaucie. Wystarczy nie łgać i nie mamić. Działać dla dobra Polski. I na rzecz wolnej Ukrainy" - napisał Mateusz Morawiecki.