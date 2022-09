- Polska wieś, chcę to stąd powiedzieć, z Ostrowi Mazowieckiej, nie jest już tak wyłącznie zależna od środków europejskich jak była. Środki europejskie są i będą, ale dokładamy do nich o wiele więcej środków krajowych z budżetu państwa polskiego - powiedział szef rządu w niedzielę.

Premier zapowiedział też, że tak długo jak Zjednoczona Prawica będzie kierowała państwem, tak długo te środki nadal będą kierowane z budżetu na dalszy rozwój polskiego rolnictwa.

Morawiecki zapowiada waloryzację emerytur rolniczych

Premier podczas swojego wystąpienia zapowiedział też rekompensaty do rolniczych emerytur. - Stąd chcę powiedzieć, że te zauważalne ubytki w emeryturach rolniczych zrekompensujemy poprzez bardzo znaczącą kwotową waloryzację wszystkich emerytur rolniczych - podkreślił szef rządu.

Morawiecki przypomniał też o zobowiązaniach wobec polskiej wsi, które już zostały zrealizowane.

- Zobowiązaliśmy się do zwiększenia szans rolniczego handlu detalicznego - wykonane, zobowiązaliśmy się do obniżenia cen nawozów poprzez redukcję VAT - wykonane, zobowiązaliśmy się do dopłat do nawozów - zrealizowane, zobowiązaliśmy się do zwiększenia dopłat do paliwa rolniczego - wykonane i będziemy kontynuować także to zwiększenie dopłat. Zobowiązaliśmy się do powołania Krajowej Grupy Rolniczej - wykonane - powiedział szef rządu.