"Najlepszym dowodem na słuszność słów Premiera były histeryczne wnioski formalne liderów opozycji. Szokujące jest to, że tak wielu posłów ślubujących służbę dla Narodu, strzeżenie suwerenności i Konstytucji jako najwyższego prawa w RP - tak łatwo zapomina o tym" - napisał na Twitterze poseł PiS Łukasz Schreiber.

Tomasz Siemoniak z KO wypunktował problemy, z jakimi obecnie ma mierzyć się Polska, a o jakich w swoim przemówieniu nie wspomniał premier Morawiecki. "Nie mówi o szalejącej drożyźnie. Nie mówi o dzisiejszych 3000 zakażeń koronawirusem. Nie mówi o proteście służby zdrowia. Nie mówi o kryzysie oświaty. Mówi o Donaldzie Tusku. Obsesja" - napisał Siemoniak.

"Pan Morawiecki nazwał dzisiaj w Sejmie proces integracji europejskiej "chorą koncepcją lewackich ideologów". Jeśli ktoś miał jeszcze wątpliwości to po tej tyradzie kłamstw i nienawiści je stracił. Celem tego rządu jest wyprowadzenie Polski z UE. To jest antypolski rząd" - ocenił Sławomir Nitras.

Głos zabrał także przedstawiciel Konfederacji, Tomasz Grabarczyk. "Mamy ze sobą flagi Polski, bo jesteśmy w polskim Sejmie. Nie przyszliśmy tu pajacować, tylko robić swoje, walczyć o nasze ideały" - ocenił.

Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk ocenił wystąpienie Morawieckiego jako "doskonałe". "Szereg argumentów i cytatów. Opozycja ze spuszczonymi głowami" - napisał.

Inne spojrzenie na wystąpienie premiera miał poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. "Gdy @MorawieckiM mówi, że #Polexit to fake news, to kłamie, czy nie rozumie co czyni? Świadomie, czy nie, ten rząd działa na szkodę Polski i Europy" - ocenił



W podobnym tonie wypowiedziała się Katarzyna Lubnauer, była przewodnicząca Nowoczesnej. "Mówią, że tylko winny się tłumaczy. A właśnie w Sejmie Premier Morawiecki tłumaczy, że oni nie robią tego Polexitu" - napisała.



