Mateusz Morawiecki w Estonii. Będzie rozmawiał o kryzysie na granicy

Oprac.: Michał Michalak Polska

W niedzielę rano rozpoczęła się zapowiadana dzień wcześniej ofensywa dyplomatyczna premiera Mateusza Morawieckiego związana z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy i działaniami Rosji w ostatnim czasie. Szef polskiego rządu przybył do Tallina, później odwiedzi Litwę i Łotwę. "Kryzys geopolityczny może trwać wiele lat. Informacje, które spływają do naszego kraju i do naszych sojuszników, są niepojące" - pisał przed wylotem Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Piotr Molecki / East News