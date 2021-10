Mateusz Morawiecki: Ubrałbym koszulkę z hasłem "konstytucja"

- Jeśli Polska chce być wierna konstytucji, to musi chronić swoją autonomiczność, swoją suwerenność i to jest to, co robimy. To jest to, na co my stawiamy - mówił w czwartek w Sejmie Morawiecki.

Premier dodał, że według polityków opozycji prawo unijne jest nadrzędne nad polską konstytucją.

Opozycja skandowała "konstytucja!"

- Wtedy, kiedy już tak by się stało, to nie będziemy mogli mówić o tym, że Polska jest krajem w pełni suwerennym. Polska byłaby wtedy jakimś regionem w jakimś abstrakcyjnym superpaństwie europejskim, ale to nie byłaby suwerenna Polska i tego nie chcemy - dodał.

Reklama

Gdy premier zaczął mówić o "wyższości konstytucji nad aktami prawa międzynarodowego", opozycja odpowiedziała skandowaniem "konstytucja".

- Widziałem, kiedyś wasze koszulki z hasłem "konstytucja". Może Wam jeszcze zostało ich trochę i nam pożyczycie. Trochę mi nie wypada mi, ale ubrałbym tę koszulkę, by coś zademonstrować. Konstytucja przede wszystkim - stwierdził Morawiecki.