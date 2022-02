Mateusz Morawiecki: Pan Tusk stoi na czele partii Nord Stream 2

Oprac.: Michał Michalak

- To Europejska Partia Ludowa z Donaldem Tuskiem na czele doprowadziła do stworzenia Nord Stream 2, a więc głównego narzędzia, które służy Rosjanom do ataku na Ukrainę - zarzucił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej o zniesieniu obostrzeń.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji / Marcin Obara / PAP