Morawiecki zjawił się w poniedziałek w Białymstoku , gdzie wsparł kandydaturę podlaskiego posła Adama Andruszkiewicza w wyborach do Parlamentu Europejskiego . Na konferencji prasowej przypomniał, że PiS rozpoczęło zbiórkę podpisów pod projektem " Stop podwyżkom od lipca ". - Nie chcemy, żeby te dobre rzeczy, które udało się zrobić, zostały przykryte przez niefrasobliwość rządu , nieudolność czy po prostu przez lenistwo - mówił.

Ocenił, że problemem gabinetu Donalda Tuska jest "ogromny" deficyt "już po kwietniu". - To oznacza, że rządzący najwyraźniej za chwilę wrócą do swojej starej strategii "pieniędzy nie ma i nie będzie". To będziemy słyszeć coraz częściej - stwierdził.