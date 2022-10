Mateusz Morawiecki o "zwiększaniu dzietności Polaków"

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się w środę konferencja "Uwarunkowania dzietności", realizowana w ramach III Kongresu Demograficznego 2021-2022 Polska XXI w. - wyzwania demograficzne. W konferencji wezmą udział polscy i zagraniczni eksperci w zakresie demografii.

List do uczestników wydarzenia skierował premier Mateusz Morawiecki, a odczytała go szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Premier zwrócił w liście uwagę, że prognozy dotyczące przyszłości dzietności w Polsce "nie są optymistyczne". Jak zauważył szef rządu, "państwa obecnych tutaj na sali nie muszę przekonywać, jak dalekosiężne skutki ma ta sytuacja. Gospodarczo, społecznie, budżetowo, dotyczy samorządów, rynku pracy, usług publicznych".

Zdaniem Morawieckiego rząd zrobił już wiele, ale "potrzebna jest solidna współpraca wszystkich pokoleń i specjalistów różnych dziedzin, aby zaprojektować długofalowy skuteczny program zwiększania dzietności Polaków, program, któremu zaufają przyszli rodzice".

List premiera do uczestników. "Wyjście z pułapki niskiej dzietności"

"Strategia Demograficzna 2040 to propozycja, jej głównym celem jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie do poziomu, który będzie gwarantował zastępowalność pokoleń poprzez realizację trzech głównych celów. Uważamy, że wzmocnienie rodziny, która jest miejscem przychodzenia dzieci na świat, znoszenie barier dla potencjalnych rodziców i podniesienia jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym i centralnym to te czynniki, które należy rozwijać" - napisał premier.

Podkreślił, że w ramach tych celów określono "12 bardziej szczegółowych działań, które będą tworzyły warunki do podejmowania decyzji o powiększaniu rodzin".