Mateusz Morawiecki o wyroku TSUE: Nie zdziwił nas

Oprac.: Paulina Sowa Polska

Wyrok TSUE nas nie zdziwił. W przeciwnym razie UE i Trybunał zaprzeczałyby swojej linii, z którą my się nie zgadzamy - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że "Polska wskazuje, że centralizacja struktur UE jest procesem niebezpiecznym". Szef rządu odniósł się też do słów ministra Zbigniewa Ziobry, który powiedział wcześniej, że na szczycie w Brukseli w 2020 r. "Morawiecki popełnił bardzo ważny, historyczny błąd". - Nie dziwię się temu poruszeniu, bo wyrok dotyczy obszaru, który on próbuje reformować - skomentował premier i podkreślił, że błędem byłoby, gdyby ten wyrok naruszył jedność Zjednoczonej Prawicy.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Paweł Topolski / PAP