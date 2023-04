Mateusz Morawiecki w sobotę pojawił się w województwie warmińsko-mazurskim na budowie stacji uzdatniania wody w Blankach.

- Miejscowość niewielka, ale jak powiedział mi pan wójt, to inwestycja strategiczna. Nie ma miejscowości za małych na inwestycje strategiczne. Nie ma małych miejscowości, są mali politycy, albo zbyt mało dojrzali politycy, żeby to zrozumieć. Politycy, którzy lokowali swoje inwestycje głównie w wielkich aglomeracjach - powiedział.

Premier: Nadrabiamy cywilizacyjne zaniedbania

Premier podkreślił, że rząd PiS zdecydował się wspierać miejscowości, które znajdują się z dala od wielkich aglomeracji - takie jak Blanki. Jak dodał, dofinansowanie do budowy stacji uzdatniania wody w Blankach to kwota ponad 3,5 mln zł

Mateusz Morawiecki przekazał, że w całej gminie prowadzone są inwestycje, których "nie było tu przez dziesięciolecia". - To część pewnego logicznego planu, który wdrażamy na terenie całej Polski - zaznaczył premier.

- Takie inwestycje jak ta, to inwestycje z głową. Rząd PiS opłaca się Polakom. Nasze czyny, nasze inwestycje mam nadzieję, że przekonują wszystkich mieszkańców, że staramy się robić wszystko, żeby każdy zakątek w Polsce był zadbany i żeby przyciągał mieszkańców i turystów - mówił.

- Zapamiętajcie sobie to Platformo Obywatelska takie inwestycje też mogą być inwestycjami strategicznymi. Nie ma zapomnianych zakątków, są miejsca, które nie były w odpowiedni sposób zadbane i doinwestowane. My nadrabiamy cywilizacyjne zaniedbania - dodał.

Morawiecki: Polska apeluje o to, aby sankcje były realne

Podczas wystąpienia dziennikarz Polsat News zapytał premiera, czy Polska porze kolejny pakiet sankcji, wymierzony w państwa trzecie, które pomagają Rosji omijać dotychczasowe restrykcje.

- Nie tylko popieramy działania Komisji Europejskiej, ale Polska jest wśród kilku krajów, które najgłośniej mówią, że sankcje muszą realnie działać, nie można pozwalać na ich omijanie - odpowiedział Mateusz Morawiecki.

- Jeśli my, Unia Europejska, nie chcemy się ośmieszyć, nie chcemy pozwolić, aby inni mówili, że nasze sankcje to jest wydmuszka, że nie działają, to właśnie Polska apeluje o to, aby te sankcje były realne - dodał.

Morawiecki: Inwestujemy w Polskę lokalną

W piątek premier Mateusz Morawiecki w ramach akcji "Polska jest jedna - Inwestycje lokalne" odwiedził mazowieckie oraz łódzkie. Jeszcze przed wyjazdem informował, jak wielką wagę mają inwestycje lokalne.

- Na naszej trasie pokazujemy dziesiątki tysięcy inwestycji, które wykonujemy i wykonaliśmy. Potwierdzamy tym także naszą wiarygodność, bo słowa brzmią, a czyny przekonują. Chcemy Polaków przekonywać tym, co już zrobiliśmy, ale jednocześnie też wsłuchać się w głos wszędzie tam gdzie jedziemy, dotyczący tego jakie są marzenia na przyszłość, czego Polacy potrzebują w miejscu, w którym chcą żyć - powiedział.

Morawiecki podkreślał, że PiS inwestuje także w ośrodki, które "nie mają takich możliwości jak wielkie miasta".