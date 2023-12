Mateusz Morawiecki: Telewizja publiczna pokazuje inny wymiar

- Jaka tu demokracja, jeśli jest tu monopol medialny? - pytał były premier. - Oni mówią, że chcą pluralizmu, ale tak naprawdę, to jest zafałszowanie rzeczywistości, bo to telewizja publiczna pokazuje inny wymiar , ten którego nie zobaczymy w TVN, w "Gazecie Wyborczej", na portalu Onet czy na Wirtualnej Polsce - zaznaczył Morawiecki.

Trwa bitwa o TVP. Morawiecki: Trzeba bronić niezależnych mediów

- Jeden z czołowych polityków "koalicji ośmiu gwiazdek" powiedział, że "start komisji śledczych będzie wtedy, kiedy opanują telewizję publiczną". Co to znaczy? To znaczy, że chcą mieć pełen monopol na przekazywanie informacji do polskiego narodu, do polskiego społeczeństwa - oświadczył Morawiecki.