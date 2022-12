W Centralnym Domu Technologii w Warszawie szef rządu Mateusz Morawiecki uczestniczył wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg w świątecznym spotkaniu z rodzinami.

Premier akcentował, że święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinne. - Boże Narodzenie uczy wszystkich wzajemnego szacunku. Jest taki zwyczaj - chyba w większości polskich rodzin, że różne poglądy schodzą na dalszy plan, że rodziny potrafią się ze sobą zjednoczyć. I to jest bardzo piękne, bo tego właśnie potrzebujemy w trudnych czasach, w których przyszło nam funkcjonować - powiedział Morawiecki.

- Dla mnie fundamentalną sprawą jest bezpieczeństwo polskich rodzin - bezpieczeństwo naszych granic, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo finansowe. Utrzymujemy i chcemy rozwijać całą gęstą sieć wsparcia społecznego po to, żeby rodziny czuły się bezpieczne - podkreślił premier.

"Życzę, żeby najbliższy czas był czasem pokoju"

Szef rządu dziękował polskim rodzinom, że w tym trudnym czasie otworzyły serca i domy dla uchodźców z Ukrainy. - Za to, że zachowaliśmy się, tak jak trzeba, cały świat nas podziwia - dodał.

- Często spotykam się z delegacjami zagranicznymi i te spotkania zaczynają się właśnie od podziękowań dla was, dla polskich rodzin - powiedział.

Premier życzył rodzinom, by najbliższy czas był czasem pokoju. - Wiemy, że za wschodnią granicą mamy okrutną wojnę, dlatego musimy zjednoczyć się. Musimy się zjednoczyć przy polskich stołach, ale także musimy się zjednoczyć jako naród. Musimy jako całe społeczeństwo myśleć o najważniejszych sprawach. One muszą być dużo istotniejsze od naszych codziennych sporów, codziennych kłótni - podkreślił Morawiecki.

- I tego właśnie życzę, żeby te święta były świętami cudu przez "małe c", bo tak się może stać. Tak często potrafimy zrobić, że wyciszamy nasze spory przy wigilijnym stole i śpiewanie kolęd, wzajemne rozmowy studzą emocje. Niech tak będzie i niech to pomoże nam w tym trudnym, nadchodzącym roku, niech on będzie pełen dobra i pełen miłości - powiedział premier.

Marlena Maląg: Ruszył nowy program Maluch plus

Minister Marlena Maląg mówiła, że czas, gdy "przygotowujemy nasze serca i nasze domy na przyjęcie dzieciątka Jezus", jest też czasem "podsumowania i refleksji, co udało nam się zrobić".

- Rząd premiera Mateusza Morawieckiego w sposób bezprecedensowy wspiera polskie rodziny w tym trudnym czasie - podkreślała, przypominając, że m.in. rodziny otrzymują dodatkowe wsparcie związane z wysoką inflacją.

- Wszystkie programy społeczne, które zostały wdrożone są w pełni realizowane i rozwijane - przekonywała. - Teraz ruszył nowy program "Maluch plus" z takim turbodoładowaniem, gdzie 5,5 mld zł na 100 tys. nowych miejsc - dodała.

- W tym wyjątkowo rodzinnym czasie, kiedy przystrajamy nasze domy piękną choinką, ubieramy naszymi dziećmi i wnukami, przy pięknym stole nakrytym białym obrusem, dzielimy się opłatkiem, przyjmijcie państwo najserdeczniejsze życzenia - mówiła Maląg.

- Abyśmy kolędując z naszymi najbliższymi, wypełnili nasze serca wiarą, nadzieją i miłością na to, że przychodzi coś dobrego i budujemy Polskę jako państwo szczęśliwych rodzin - dodała.



