Mateusz Morawiecki apeluje w sprawie broni jądrowej. Stanowcza odpowiedź USA

Oprac.: Dawid Szczyrbowski Polska

Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do sojuszników w NATO w sprawie programu Nuclear Sharing. - W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing - powiedział szef polskiego rządu. Słowa Morawieckiego spotkały się z reakcją Amerykanów. - USA nie widzą potrzeby zmiany w rozmieszczeniu swojej broni jądrowej - podkreślił John Kirby z amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki zaapelował do sojuszników w NATO / Radek Pietruszka / PAP