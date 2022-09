Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej we wtorek został zapytany, czy rząd ujawni wszystkie dokumenty i ekspertyzy, które były zamawiane przez komisję smoleńską oraz czy miał świadomość, że "raport Antoniego Macierewicza powstał z wybiórczych informacji, które pasowały do zamachu".

Mateusz Morawiecki: Tu nie ma nic do ukrycia

- Ten wniosek jest bardzo mocno nieuprawniony. Ja kilku tysięcy stron tego raportu nie prześledziłem tylko zapoznałem się z wnioskami końcowymi - mówił Mateusz Morawiecki. - Wiem, że intencją podkomisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej jest także opublikowanie tych stron. Tu nie ma nic do ukrycia. Jesteśmy za tym, żeby opinia publiczna zapoznała się z raportem - dodał.

Dopytywany o sugestie, że "zamawiano informacje, które pasowały do tezy" premier powiedział: - Według mojej wiedzy cała obfita, bardzo obszerna dokumentacja służy do przedstawienia wniosków.

Jak dodał, została ona przygotowana przez specjalistów. - To był zespół ekspertów międzynarodowych o klasie światowej, takich, którzy dokonują komputerowych symulacji, bardzo skomplikowanych obliczeń i znają się na tym, jak reaguje materiał w sytuacji zetknięcia z ziemią - mówił. - Komisja przedstawiła fakty w oparciu o dokładnie zbadane okoliczności - dodał.

Następnie rzecznik rządu Piotr Müller powstrzymał dziennikarkę przed zadaniem kolejnego pytania, mówiąc: - Wiem, że TVN woli raport przygotowany przez Rosjan, więc możecie go cytować.

Czy Antoni Macierewicz poniesie konsekwencje? "Powinien dostać medal"

Podczas wtorkowej konferencji premier został zapytany, czy Antoni Macierewicz, przewodniczący komisji ds. katastrofy smoleńskiej, poniesie odpowiedzialność za przygotowanie raportu smoleńskiego. - Jeśli miałby ponosić konsekwencje, to tylko takie, że powinien dostać medal za konsekwencję, za to, że miał odwagę przeciwstawiać się otoczeniu do przygotowania końcowego raportu - mówił.

Jak dodał, jest bardzo wdzięczny Macierewiczowi za udział w przygotowaniu raportu w sprawie katastrofy smoleńskiej. Szerzej o publikacji TVN piszemy tutaj i tutaj.