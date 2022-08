Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do seniorów przypomniał, że ruszają wypłaty "czternastek", dzięki którym do ich portfeli trafi ponad 1200 zł.

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecał szczególnie troszczyć się o seniorów i z tej obietnicy się wywiązuje. Wypłacając pierwszą '14', mówiliśmy, że to jednorazowe wsparcie. Ale wojna i kryzys mocno uderzają po kieszeniach zwykłych ludzi, a zwłaszcza emerytów i rencistów. Kiedy finanse Polaków są zagrożone, rząd nie pozostaje bierny - powiedział premier.

Szef rządu zaznaczył: Robimy wszystko, żeby w tym trudnym czasie ulżyć Polakom. Wysokie ceny doskwierają mniej, kiedy w portfelu jest więcej pieniędzy. Dlatego w ciągu najbliższego miesiąca po raz kolejny Państwa portfele zasili 14. emerytura.

Reklama

"14. emerytura to dziś więcej niż tylko wsparcie finansowe"

Szef rządu przyznał, że to duży wydatek dla budżetu państwa. - Jednak dobre zarządzanie budżetem sprawia, że Polskę nawet w czasie kryzysu stać na więcej niż w czasach naszych poprzedników. Według europejskich statystyk mamy jedne z najbardziej zrównoważonych finansów publicznych w Unii Europejskiej. A dodatkowe środki kierujemy do tych, którzy ich potrzebują, w tym właśnie do państwa, do seniorów - stwierdził.

W ocenie Morawieckiego 14. emerytura to dziś więcej niż tylko wsparcie finansowe. - To dowód, że państwo traktuje z szacunkiem ludzi, którzy całe życie pracowali na nasz wspólny dobrobyt. Polska ma wobec państwa dług wdzięczności, a kolejne rozwiązania finansowe - 13. emerytura, emerytura bez podatku, teraz 14. emerytura - to tylko niewielka część spłaty tego długu - ocenił.

- Dbamy o bezpieczeństwo finansowe emerytów i rencistów nie tylko poprzez zwiększenie świadczeń emerytalnych. Kryzys energetyczny spowodowany przez Rosję sprawił, że znacząco wzrosły ceny ogrzewania. Ale i tu mamy rozwiązania. Ci z państwa, którzy korzystają z pieców węglowych, już teraz mogą ubiegać się o 3000 zł na opał - wskazał szef rządu.

Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że "za chwilę na podobnych zasadach pomoc otrzymają osoby ogrzewające domy peletem, olejem opałowym, drewnem czy LPG. Ponadto już wcześniej obniżyliśmy do minimum VAT na podstawowe produkty żywnościowe, paliwo, prąd i gaz. Na trudne czasy Polska potrzebuje dobrego i odpowiedzialnego rządu. Dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, na taki rząd mogą liczyć Polacy".

Maląg: O dodatkowe środki nie trzeba wnioskować

W SE został też opublikowany list minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

"Dziś pierwsze niemal 1,6 mln emerytów i rencistów dostanie tzw. czternastki. Pozostali seniorzy dodatkowe pieniądze otrzymają wraz z wrześniowym świadczeniem. W sumie do 'czternastki' uprawnionych jest ok. 9 mln seniorów. O te dodatkowe środki nie trzeba wnioskować - ZUS lub KRUS wypłacą pieniądze automatycznie, seniorzy o nic nie muszą się martwić" - podkreśliła minister.

Maląg wskazała, że na wypłatę czternastego świadczenia w tym roku rząd przeznaczy ok. 11,4 mld zł. "A przecież zaledwie cztery miesiące temu emerytom i rencistom wypłaciliśmy również tzw. trzynastki. W sumie w ramach tych dwóch dodatkowych świadczeń w tym roku seniorzy otrzymają 24,5 mld zł" - dodała.