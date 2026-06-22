W skrócie Ruszył proces posła PiS Dariusza Mateckiego i siedmiu innych osób oskarżonych o nadużycia związane z Funduszem Sprawiedliwości.

Dariusz Matecki nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Podczas składania wyjaśnień przed sądem szczegółowo opisał swoje obowiązki w Lasach Państwowych.

Prokuratura postawiła Mateckiemu zarzuty dotyczące popełnienia łącznie sześciu przestępstw. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

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Proces dotyczy tzw. wątku szczecińskiego sprawy Funduszu Sprawiedliwości, który obejmuje nieprawidłowości przy organizacji trzech konkursów, które - według prokuratury - od początku były przeprowadzane tak, aby wielomilionowe dotacje przyznane zostały dwóm stowarzyszeniom: Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia.

Ostatecznie pieniądze uzyskane z Funduszu Sprawiedliwości - według prokuratury - zostały wydane "na inne cele, niż wskazywała dotacja". W sprawie oskarżonych jest łącznie osiem osób.

Matecki złożył wyjaśnienia w sądzie. Mówił o zatrudnieniu w Lasach Państwowych

Dariusz Matecki ma też zarzuty dotyczące współdziałania z dyrektorami Lasów Państwowych przy fikcyjnym zatrudnieniu polityka w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Matecki zapewniał, że realnie pracował dla Lasów Państwowych i nie przyznał się do zarzucanych mu czynów

W poniedziałek rozpoczął składanie wyjaśnień od kwestii zatrudnienia w Lasach Państwowych. Wymienił, że był odpowiedzialny m.in. za tworzenie raportów i analiz odbioru Lasów Państwowych w środowiskach politycznych, gospodarczych i samorządowych.

Matecki miał też współpracować w zakresie wydarzeń promocyjnych, opracowywać i rozwijać koncepcję współpracy z partnerami w środowiskach politycznych i samorządowych oraz przygotowywać wystąpienia dla osób z Lasów Państwowych.

Polityk podkreślił, że prowadził i rozwijał media społecznościowe oraz ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu oficjalnych kont różnych instytucji, np. Ministerstwa Środowiska. Poseł przypomniał też, że podjęcie pracy w Lasach Państwowych ogłosił na konferencji prasowej. - Więc trudno powiedzieć, że ukrywałem ten fakt - mówił Matecki.

Ostatecznie Matecki przez parę godzin szczegółowo wyjaśniał, jak wyglądała jego praca w Lasach Państwowych. Podczas składania wyjaśnień zaprezentował wydruki z mediów społecznościowych, których miał być autorem.

Matecki w szczecińskim sądzie. Prokurator: To na razie etap swobodnej wypowiedzi

Prokurator Dariusz Ślepokura z Prokuratury Krajowej powiedział dziennikarzom, że "dzisiaj oskarżony składał wyjaśnienia, to na razie etap swobodnej wypowiedzi".

- Mówi głównie o swojej współpracy z Ministerstwem Środowiska, natomiast mało odnosi się do czynów zarzucanych w akcie oskarżenia. Dopiero na etapie pytań będziemy uszczegóławiać jego wyjaśnienia - dodał prok. Ślepokura.

Wcześniej, przed wejściem na salę sądową, Matecki mówił dziennikarzom, że uważa, iż śledztwo było nierzetelnie prowadzone, a trzy postawione mu w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości zarzuty dotyczą działań ministra sprawiedliwości, którym nigdy nie był.

- Będę się więc tłumaczyć, tak jakbym był ministrem i dlaczego te podmioty powinny otrzymać środki i dlaczego wszystko było dobrze rozliczne. I dlaczego minister miał pełne prawo, żeby te środki przyznać - mówił poseł PiS w poniedziałek dziennikarzom na sądowym korytarzu.

Polityk dodał, że postawiony mu zarzut przekroczenia uprawnień dotyczy okresu, gdy był miejskim radnym. - Jakie uprawnienia mogłem przekroczyć? - pytał retorycznie.

Matecki chce przesłuchania Ziobry i Romanowskiego. "Może wystąpić zdalnie"

Matecki ocenił, że składanie wyjaśnień będzie trwało bardzo długo. - Stron dokumentów ukazujących pracę tych trzech fundacji będzie kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy. Jedną z informacji było, że te stowarzyszenia wzięły pieniądze i nic nie zrobiły. Skoro nic nie zrobiły, no to pokażemy, czy rzeczywiście nic nie zrobiły, czy wykonywały to, co miały zapisane w umowie z Ministerstwem Sprawiedliwości - powiedział Matecki.

Polityk zaznaczył, że popiera stowarzyszenia, którym ministerstwo przyznawało fundusze i współpracował z nimi. - I gdybym był ministrem, to przyznałbym dotację - powiedział.

Poseł PiS zapowiedział, że jako oskarżony będzie występował o przesłuchanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i wiceministra Marcina Romanowskiego. Pytany, jak przesłuchać osoby, które ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości, Matecki stwierdził, że "chyba państwo polskie działa".

- Minister Ziobro może wystąpić zdalnie - dodał. Według niego są to "dwie kluczowe osoby, które nic nie zawiniły, żadnego przestępstwa nie popełniły".

Mateckiemu grozi 10 lat pozbawienia wolności. Chodzi o popełnienie sześciu przestępstw

Prokuratura w marcu 2025 roku przedstawiła Mateckiemu zarzuty dotyczące popełnienia łącznie sześciu przestępstw zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności.

W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Szczecinie stawiło się pięciu z ośmiu oskarżonych. Zarzuty ws. przywłaszczenia środków z Funduszu Sprawiedliwości dotyczą też prezesa stowarzyszenia Fidei Defensor Adama S. oraz prezesa stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia Mateusza W., byłego wicewojewody zachodniopomorskiego.

Łącznie prokuratura oskarża ich o popełnienie czterech przestępstw - w tym pranie pieniędzy w kwocie około 3,6 mln złotych - poprzez wypłacanie fikcyjnych wynagrodzeń i opłacanie nierzetelnych faktur.

Pięć kolejnych osób - Grzegorza W., Dorotę W., Patrycję S., Ninę W., Mikołaja W. - oskarżono o udział lub pomoc w "praniu pieniędzy" pochodzących z przestępstw na szkodę Funduszu Sprawiedliwości. Im również grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.





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