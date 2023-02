Spis treści: 01 Dofinansowanie do gazu w 2023 roku. Komu przysługuje dodatek gazowy?

Ceny gazu w 2023 r. będą zamrożone dla wszystkich do poziomu cen z 2022 roku, czyli 200,17 zł/MWh. Jednocześnie VAT na gaz od stycznia powróci do poprzedniej stawki. W 2022 r. w ramach tarczy antyinflacyjnej VAT na gaz wynosił 0 proc. Od stycznia 2023 r. ceny gazu poszły w górę o wartość VAT, czyli 23 proc. W związku z tym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach przewidziany jest dodatek gazowy w formie refundacji poniesionych kosztów.

W ramach ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku o zwrot 23 proc. VAT-u za gaz mogą wnioskować gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwa gazowe, wpisany lub zgłoszony do CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków).

Warto wiedzieć, że poza gospodarstwami domowymi na wsparcie mogą liczyć tzw. podmioty wrażliwe. Oznacza to, że z dofinansowania do gazu mogą skorzystać firmy, szkoły, placówki medyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Dofinansowanie do gazu a kryterium dochodowe. Nie wszyscy skorzystają ze świadczenia

Kryterium dochodowe to kolejny warunek konieczny do spełnienia wymogów związanych z ubieganiem się o zwrot 23 proc. podatku VAT za gaz ziemny. Dodatek do gazu otrzymają osoby o najniższych dochodach, a progi dochodowe są takie same jak w przypadku dodatku osłonowego. Dofinansowanie do gazu przysługuje osobom, których miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dofinansowanie do gazu w 2023 roku. Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie do gazu w 2023 roku można złożyć osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie. W pierwszym przypadku można złożyć wniosek w urzędzie gminy lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Jeżeli nie mamy ochoty pojawić się osobiście w urzędzie, wniosek o dopłatę do gazu można wysłać pocztą lub przez internet.

Można to zrobić poprzez portal ePUAP . Po zalogowaniu się do portalu należy wybrać z katalogu spraw „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”. Jak złożyć wniosek o dopłaty do gazu? Następnie należy wybrać adres urzędu, rodzaj pisma i załączyć wniosek. Ten podpisujemy elektronicznie i wysyłamy.

Wniosek o dofinansowanie do gazu w 2023 roku. Ile razy i do kiedy można składać?

Wniosek o dodatek gazowy należy złożyć 30 dni od otrzymania pierwszej faktury za gaz w 2023 roku. Zwrot 23 proc. VAT-u od ceny gazu obowiązuje przez cały rok, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

W 2023 r. można złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie do gazu. Do wniosku można załączyć więcej niż jedną fakturę VAT i dowód jej opłacenia - informuje rządowa strona gov.pl.

Do wniosku o dodatek gazowy musimy załączyć następujące dokumenty:

kopię umowy podpisanej z dostawcą na zakup gazu ,

, kopię faktury potwierdzającej jego zakup ,

, dowód opłacenia faktury.

Dane, które są niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie do gazu, to m.in.:

imię i nazwisko wnioskodawcy,

obywatelstwo,

nr PESEL,

numer i serię dokumentu tożsamości,

miejsce zamieszkania (dokładny adres wraz z kodem pocztowym),

dane do kontaktu,

numer rachunku bankowego, na który chcemy otrzymać refundacje VAT-u,

lista dokumentów, które załączamy do formularza.

