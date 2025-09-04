Wraz z nadchodzącym końcem drugiej kadencji Andrzeja Dudy w fotelu prezydenta Polski, nie tylko była już głowa państwa zaczęła rozglądać się za nową pracą. Okazuje się, że bliski współpracownik głównego lokatora Pałacu przy Krakowskim Przedmieściu - Marcin Mastalerek - wykorzystał swoje dobre relacje z ludźmi lidera USA Donalda Trumpa.

Budował je jeszcze wtedy, gdy nie było pewne, czy Trump rzeczywiście znów zacznie urzędować w Białym Domu. - Jeździł na konwencje republikanów, poznawał tych wszystkich freaków (z ang. dziwaków - red.) z ruchu Make America Great Again (MAGA), wśród których jedni w administracji Trumpa lądowali wyżej, inni gdzie indziej - mówił Marcin Fijołek w nowym odcinku "Politycznego WF-u".

Jak dodał prowadzący "Graffiti" w Polsat News, szef Gabinetu Prezydenta w kancelarii Dudy "zawiązał dużo nitek" za Atlantykiem i teraz, kiedy tamta jego misja się zakończyła, wybiera się on do Stanów Zjednoczonych, aby złożyć podpis pod umową. Stanie się to za dwa-trzy tygodnie.

Marcin Mastalerek z pracą w USA. "Otoczenie Trumpa uznało, że jest im potrzebny"

Marcin Fijołek wyjaśnił, iż Mastalerek będzie doradzał amerykańskiemu think-tankowi i "pracował wokół czegoś, co szumnie nazywa się 'doradztwo'" - a takie określenie obejmuje wiele różnych aktywności. - Wiesz, jak to działa: nie masz dobrej nazwy na funkcję to dajesz "doradca". Zawsze pasuje - skomentował w podcaście Piotr Witwicki, redaktor naczelny Interii.

Skąd idea, aby były prezydencki minister pracował dla organizacji z USA? - Otoczenie Trumpa uznało, że Mastalerek jest im do czegoś potrzebny - być może przy okazji jakichś relacji polsko-amerykańskich, pewnych zadań dyplomatycznych albo biznesowych projektów - wyliczył w "Politycznym WF-ie" Marcin Fijołek.

Jego zdaniem "to też trochę działa tak, że dyplomacja amerykańska bardzo często kręci się wokół konkretnych zadań mających się przekuć na inwestycje, podpisy czy kontrakty". - Mastalerek pracę znalazł, całkiem zresztą niezłą i pewnie bardzo dobrze płatną - podsumował dziennikarz.

Marcin Mastalerek uchodził za najbliższego współpracownika prezydenta Andrzeja Dudy Adam Burakowski East News

W nowym odcinku "Politycznego WF-u" również o iskrach, jakie sypią się między dwoma frakcjami w Konfederacji: Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Wykorzystać chce to Jarosław Kaczyński, aby osłabić prawicową konkurencję, lecz czy plan prezesa PiS rzeczywiście jest receptą na sukces? Jak przeanalizowali autorzy podcastu Interii - niekoniecznie.

Piotr Witwicki i Marcin Fijołek rozmawiają też o efektach wizyty Karola Nawrockiego u Donalda Trumpa. W jej tle rozgorzał spór między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Spraw Zagranicznych, które odsunięto od uczestnictwa w tym wydarzeniu. Deklaracja przywódcy USA o amerykańskich żołnierzach w Polsce jest więc "zbiorowym sukcesem", a może "wojną rządu z prezydentem pod flagą Stanów Zjednoczonych"?

