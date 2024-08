"Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji (...) informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd spółki zależnej PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. (...) podjął decyzję o rozpoczęciu konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Spółce zależnej w sprawie zamiaru przeprowadzenie zwolnień grupowych " - poinformowano we wtorkowym komunikacie giełdowym PKP Cargo.

Grupowe zwolnienia w polskiej spółce

We wtorek wieczorem poinformowano, że Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątku PKP Cargotabor poprzez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego.

PKP Cargotabor - w czym się specjalizuje spółka?

PKP Cargotabor zajmuje się naprawą, utrzymaniem i modernizacją taboru kolejowego, prowadzi działalność w 15 zakładach na terenie Polski . Spółka należy do PKP Cargo, największego na rynku krajowym operatora świadczącego kompleksowe usługi logistyczne.

27 lipca PKP Cargotabor złożył do sądu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości. Jak informowało wtedy w komunikacie PKP Cargo, wnioski te były konsekwencją złożenia 27 czerwca 2024 roku wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez PKP Cargo - 100 proc. właściciela spółki zależnej i największego jej klienta zalegającego z regulowaniem należności. "Zdaniem Zarządu PKP Cargotabor postępowanie sanacyjne pozwoli najpełniej zrealizować cele jej restrukturyzacji i doprowadzi do przywrócenia Spółce zależnej dobrej kondycji ekonomicznej" - napisano wówczas.

25 lipca br. zarząd PKP Cargo informował, że Sąd Rejonowy w Warszawie otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki. Dzień wcześniej zarząd firmy zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę PKP Cargo. Informowano, że mają one objąć do 30 proc. zatrudnionych, czyli do 4142 pracowników w różnych grupach zawodowych.