Masowe zatrucie na Lubelszczyźnie. Kilkanaścioro dzieci w szpitalach

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

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Kilkanaścioro dzieci biorących udział w obozie sportowym pod Tomaszowem Lubelskim doznało zatrucia pokarmowego. Osoby, u których stwierdzono dolegliwości transportowane są do placówek medycznych w Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju i Zamościu. Mają od 9 do 12 lat.

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karetka pogotowia
Masowe zatrucie w woj. lubelskimPiotr KamionkaReporter

W skrócie

  • Kilkanaścioro dzieci w wieku od 9 do 12 lat, uczestniczących w obozie sportowym pod Tomaszowem Lubelskim, doznało zatrucia pokarmowego.
  • Do zdarzenia doszło na terenie obiektów noclegowych w Łaszczówce-Kolonii, a 16 dzieci wymagało hospitalizacji w szpitalach w Biłgoraju, Zamościu i Tomaszowie Lubelskim.
  • Służby medyczne, straż pożarna i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe pracują na miejscu, a stan poszkodowanych jest stabilny.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

O zdarzeniu jako pierwszy poinformował serwis InfoTomaszów.

Do zatrucia doszło na terenie obiektów noclegowych w Łaszczówce-Kolonii, w powiecie tomaszowskim. Na miejscu organizowany jest obóz sportowy.

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Masowe zatrucie na Lubelszczyźnie. 16 dzieci w szpitalach

- Przebywało tam prawie 50 osób. 16 dzieci wymagało hospitalizacji - przekazała w rozmowie z Interią asp. Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Dzieci, u których stwierdzono dolegliwości przetransportowane zostały do szpitalu w Biłgoraju, Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Pozostali uczestnicy obozu wciąż są na miejscu, gdzie poddawani są obserwacji.

- Policja prowadzić będzie czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia - zapewniła nas asp. Pawłowska.

Na miejscu zdarzenia pracują zespoły ratownictwa medycznego, a także straż pożarna. Serwis InfoTomaszów informuje, że wysłano tam także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poszkodowani wykazują objawy zatrucia pokarmowego. Ich stan jest stabilny, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

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