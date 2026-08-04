Masowe zatrucie na Lubelszczyźnie. Kilkanaścioro dzieci w szpitalach

W skrócie Kilkanaścioro dzieci w wieku od 9 do 12 lat, uczestniczących w obozie sportowym pod Tomaszowem Lubelskim, doznało zatrucia pokarmowego.

Do zdarzenia doszło na terenie obiektów noclegowych w Łaszczówce-Kolonii, a 16 dzieci wymagało hospitalizacji w szpitalach w Biłgoraju, Zamościu i Tomaszowie Lubelskim.

Służby medyczne, straż pożarna i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe pracują na miejscu, a stan poszkodowanych jest stabilny.

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O zdarzeniu jako pierwszy poinformował serwis InfoTomaszów.

Do zatrucia doszło na terenie obiektów noclegowych w Łaszczówce-Kolonii, w powiecie tomaszowskim. Na miejscu organizowany jest obóz sportowy.

Masowe zatrucie na Lubelszczyźnie. 16 dzieci w szpitalach

- Przebywało tam prawie 50 osób. 16 dzieci wymagało hospitalizacji - przekazała w rozmowie z Interią asp. Małgorzata Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.

Dzieci, u których stwierdzono dolegliwości przetransportowane zostały do szpitalu w Biłgoraju, Zamościu i Tomaszowie Lubelskim. Pozostali uczestnicy obozu wciąż są na miejscu, gdzie poddawani są obserwacji.

- Policja prowadzić będzie czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia - zapewniła nas asp. Pawłowska.

Na miejscu zdarzenia pracują zespoły ratownictwa medycznego, a także straż pożarna. Serwis InfoTomaszów informuje, że wysłano tam także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Poszkodowani wykazują objawy zatrucia pokarmowego. Ich stan jest stabilny, a życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.



