Informację o najnowszych planach Ministerstwa Zdrowia w sprawie przeciwdziałania grypie przekazał na posiedzeniu senackiej Komisji zdrowia wiceminister Waldemar Kraska. Jak powiedział, od 17 sierpnia szczepienia przeciwko grypie przyjęło 646 tys. osób.

Polacy rzadko szczepią się przeciwko grypie

Z ministerialnych danych wynika, że sezon grypowy 2021-2022 zakończył się 7-procentowym wyszczepieniem populacji, co daje największy jak do tej pory wskaźnik. W poprzednich latach skala szczepień przeciwko grypie oscylowała w granicach 3-4 proc. Dopiero w sezonie 2020-2021 sięgnęła 6 proc., a w kolejnym okresie 7 (dane z szczepienia.pzh.gov.pl na podstawie baz i liczby sprzedanych preparatów - red.).

Ministerstwo Zdrowia zachęca jednak Polaków do poprawienia wspomnianych statystyk. By ułatwić proces, resort planuje wprowadzenie automatycznej e-recepty. To schemat podobny do tego, z którym mieliśmy do czynienia już podczas pandemii, kiedy dostawaliśmy e-recepty na szczepienie przeciwko koronawirusowi.

E-recepta nie dla każdego

Podobny mechanizm ma być zastosowany i teraz. Będą jednak wyjątki. Osoby, które chcą ubiegać się o refundację kosztów szczepienia na grypę, jak również osoby uprawnione do bezpłatnego wykonania szczepienia będą musiały dostać klasyczną receptę wystawioną przez lekarza POZ.

Do bezpłatnej szczepionki uprawnione są kobiety w ciąży oraz osoby powyżej 75 roku życia. Seniorzy to również najczęściej szczepiąca się grupa w Polsce - wynika z danych.

O 50 proc. refundacji mogą się starać rodzice dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia, osoby w wieku 18-65 lat z grup ryzyka ciężkiego przebiegu grypy oraz osoby w wieku od 65 do 75 roku życia.

Koszt szczepionki na grypę

Reszta Polaków płaci za preparat pełną cenę. Zgodnie z informacjami serwisu szczepienia.pzh.gov w sezonie 2022-2023 na rynku są trzy szczepionki przeciwko grypie. Rynkowa (pełna) cena dwóch pierwszych oscyluje w granicach 51 zł, koszt trzeciej to ponad 94 zł. Osoby uprawnione do refundacji w wysokości 50 proc. zapłacą kolejno: 25-26 zł i 47 zł.

Szczepienie można wykonać w placówce medycznej lub w aptece. Mapa punktów, w których jest to możliwe znajduje się na stronie MZ.