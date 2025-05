Do Polski płynie ciepłe powietrze polarne morskie i już na początku weekendu wyraźnie się ociepli. W sobotę w całym kraju będzie ponad 20 stopni Celsjusza : od 20-21 stopni na północy do 25 st. C na zachodzie i południu. Chłodniej będzie jedynie lokalnie nad morzem: 14-16 stopni.

Niedziela będzie bardzo ciepła w całym kraju. Na południowym zachodzie będzie blisko upału - miejscami może być nawet do około 27 stopni Celsjusza, a lokalnie może nieco cieplej. To niewiele mniej od progu upału, który wynosi 30 st. C. W centrum i na zachodzie termometry pokażą 25-26 stopni. Najchłodniej będzie na północy i Podhalu, jednak nawet tam będzie około 21 st. C, zaś na Helu około 14 stopni.