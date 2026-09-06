W skrócie Marta Nawrocka bierze udział w uroczystościach na wiedeńskim Kahlenbergu z okazji 343. rocznicy Bitwy pod Wiedniem i 43. rocznicy wizyty papieża Jana Pawła II.

Podczas wydarzenia odbywają się m.in. msza święta, apel pamięci z udziałem Wojska Polskiego oraz spotkania pierwszej damy z przedstawicielami Polonii w Austrii.

Bitwa pod Wiedniem z 1683 roku miała kluczowe znaczenie dla losów Europy i stanowi jedno z przełomowych starć w historii świata.

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Małżonce prezydenta Karola Nawrockiego podczas wizyty w Austrii towarzyszą szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker oraz prezydencki doradca Jan Józef Kasprzyk.

Kasprzyk podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, że Bitwa pod Wiedniem była starciem, od którego wyniku zależały losy cywilizacji europejskiej, ponieważ w jej wyniku wojska Jana III Sobieskiego, ruszające z Kahlenbergu, pokonały potęgę turecką.

- Od tamtej pory Kahlenberg i sanktuarium św. Józefa stało się miejscem polskiej obecności w przestrzeni europejskiej, przypominającym o tym zwycięstwie, bez którego nie byłoby Europy łacińskiej - zaznaczył.

Marta Nawrocka w Austrii. Bierze udział w uroczystości na Kahlenbergu

Jan Józef Kasprzyk zauważył, że uroczystości na Kahlenbergu mają charakter podwójny, ponieważ świętowane jest także otwarcie kościoła św. Józefa po kapitalnym remoncie.

- To miejsce niezwykłe, w którym historia spotyka się ze współczesnością, bo trwa tu bardzo ożywiony kult Jana Pawła II - papieża, który odwiedził Kahlenberg w roku 1983, przypominając swoją obecnością, jak wiele Europa zawdzięcza Polakom - powiedział.

Kasprzyk dodał, że Marta Nawrocka weźmie także udział "w uroczystościach w wymiarze międzynarodowym, przygotowanych przez Wojsko Polskie".

- Od wielu lat dzięki staraniom księdza kustosza tego sanktuarium w uroczystościach biorą udział przedstawiciele ataszatów (wojskowych) wszystkich państw akredytowanych tutaj, w Austrii. Możemy więc pochwalić się tutaj, na Kahlenbergu, naszą historią - zaznaczył.

Podczas wizyty w Austrii - jak przekazał Kasprzyk - pierwsza dama odda także hołd ofiarom niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. - Na Kahlenbergu znajduje się od 10 lat niezwykłe upamiętnienie - ziemia z obozu Mauthausen-Gusen - przypomniał prezydencki doradca.

343. rocznica Bitwy pod Wiedniem. Pierwsza Dama spotka się z austriacką Polonią

Kasprzyk, pytany o sprawę budowy pomnika Jana III Sobieskiego na Kahlenbergu, podkreślił, że wierzy, iż zakończy się ona pewnego dnia pozytywnym finałem, mimo że dotychczas władze Wiednia nie wyraziły zgody na jego postawienie.

Pierwsza dama wzięła udział w niedzielę rano w uroczystej mszy świętej z okazji 343. rocznicy Bitwy pod Wiedniem, odprawionej w Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu.

Wczesnym popołudniem Marta Nawrocka będzie uczestniczyć w apelu pamięci w wykonaniu 11. Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. Uroczystość odbędzie się na placu przed Polskim Sanktuarium Narodowym na Kahlenbergu.

Jak podkreśla KPRP, uroczystości na Kahlenbergu będą także okazją do spotkań pierwszej damy z austriacką Polonią.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z początku 2025 r., przytaczanych przez Kancelarię Prezydenta, austriacka Polonia liczy 67 543 osoby i stanowi dziesiątą pod względem liczebności grupę obcokrajowców. Działalność na terytorium Austrii działalność około 50 organizacji polonijnych.

Bitwa pod Wiedniem. Co to za wydarzenie?

Bitwa pod Wiedniem została stoczona 12 września 1683 r. między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi, pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy.

Zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tamtej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy. Starcie to uważane jest za jedną z dwudziestu przełomowych bitew w dziejach świata.



