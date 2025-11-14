W skrócie Marta Nawrocka zapowiedziała utworzenie fundacji "Blisko Ludzkich Spraw", która ma zajmować się walką z hejtem, przemocą w internecie oraz wsparciem dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Pierwsza dama podkreśliła, że jej działalność społeczna będzie apolityczna i skoncentrowana na czynieniu dobra.

Nawrocka podsumowała także pierwsze sto dni prezydentury męża, wyrażając podziw dla jego zaangażowania i skuteczności.

W piątek 14 listopada telewizja w Polsce24 opublikowała wywiad z Martą Nawrocką, w trakcie którego żona prezydenta poinformowała, że ma zamiar otworzyć fundację. Pierwsza dama podzieliła się tymi planami w setnym dniu od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta.

- Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. (...) To będzie działalność typowo społeczna, apolityczna, odłączona od polityki. Samo dobro, które będzie z tego płynęło - przekazała pierwsza dama w rozmowie.

Marta Nawrocka chce otworzyć fundację. Zapowiedziała pierwsze projekty

Marta Nawrocka pytana o cele fundacji wymieniła: walkę z hejtem, walkę z przemocą w internecie, pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wyrównywanie szans młodzieży i dzieci z mniejszych miejscowości.

Pierwsza dama zapowiedziała także m.in. program "Oddech dla bohaterek" skierowany m.in. do matek dzieci z niepełnosprawnościami. Jak tłumaczyła, chodzi o to, by "mogły odetchnąć od swojej ciężkiej pracy, opieki nad swoimi dziećmi".

- To będą takie zajęcia terapeutyczne dla kobiet, też będzie można zabrać swoje dzieci, będzie dla nich opieka - podkreśliła.

Nawrocka poinformowała, że fundacja, którą chce założyć, będzie się nazywała "Blisko Ludzkich Spraw".

- Myślę, że kampania też zmotywowała mnie do tego, jak nazwać fundację. Bo byliśmy oboje blisko ludzi podczas kampanii i chcemy, by ta prezydentura też była blisko tych zwykłych ludzi, którzy swoją ciężką pracą tworzą naszą piękną Polskę - zaznaczyła.

Pierwsza dama podkreśliła w wywiadzie, że działalność małżonki Prezydenta RP "jest apolityczna". - Wspólny cel to czynienie dobra - dodała.

Pierwsza dama o Karolu Nawrockim: To tytan pracy

Marta Nawrocka pytana o pracę Karola Nawrockiego, stwierdziła, że jej mąż to "tytan pracy". Podkreśliła, że podziwia go za to, jak łączy życie zawodowe z prywatnym. - Ja myślę, że tą siłą jest jego autentyczność i dzięki temu wygrał wybory - oceniła.

- Wszystkie badania na to wskazują, że po 100 dniach prezydentury mój mąż jest numerem jeden na polskiej scenie politycznej. Myślę, że zasłużył na to swoją ciężką pracą - dodała.

Z badania IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że ponad połowa ankietowanych - 55,8 proc. - jest zadowolona z pracy prezydenta Karola Nawrockiego. Odmienne zdanie wyraziło 30,8 proc., a 13,4 proc. nie ma w tej sprawie opinii. Badanie IBRiS przeprowadzono w dniach 7-8 listopada bieżącego roku na próbie 1067 osób.

