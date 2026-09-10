W skrócie
- Jesienią w Polsce ma odbyć się spotkanie pierwszych dam dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie i przyszłości młodego pokolenia.
- Wśród zaproszonych gości mają znaleźć się żony prezydentów z Europy oraz Melania Trump, żona prezydenta USA.
- Marta Nawrocka już wcześniej wyrażała chęć organizacji takiego wydarzenia.
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- Będą zaproszone panie prezydentowe tutaj z Europy. I też na pewno zaproszę panią Melanię Trump, gdyż ona zainspirowała właśnie te spotkania. Będziemy rozmawiać o przyszłości, bezpieczeństwie dzieci w sieci - powiedziała Marta Nawrocka w rozmowie w kanale YouTube "Rymanowski Live".
Jak wyjaśniła, chodzi o temat hejtu i zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w internecie, a także "pozytywne aspekty edukacyjne, które dzieci mogą wykorzystywać".
Nawrocka podkreśliła, że temat ten jest bardzo ważny, a rodzice powinni edukować dzieci i rozmawiać z nimi w tym zakresie.
Żony europejskich przywódców spotkają się w Polsce. Marta Nawrocka zapowiedziała
Chęć zorganizowania takiego wydarzenia w Polsce Nawrocka wyraziła także w lipcu. Wówczas, na zaproszenie żony prezydenta Turcji Emine Erdogan, doszło do spotkania Małżonek Prezydentów Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO w Ankarze.
Obrady toczyły się pod hasłem "Dzieci, technologia i bezpieczeństwo: ochrona przyszłych pokoleń".
W marcu odbył się szczyt inicjatywy "Fostering the Future Together", zorganizowany przez pierwszą damę USA Melanię Trump w Waszyngtonie. Marta Nawrocka była jedną z 45 pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów zaproszonych na szczyt.