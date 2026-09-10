Marta Nawrocka planuje w Warszawie niezwykłe spotkanie. Zaproszona Melania Trump

Bartosz Przyborowski

Oprac.: Bartosz Przyborowski

Na jesień w Polsce planowane jest spotkanie pierwszych dam - zapowiedziała w czwartek Marta Nawrocka w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Pierwsza dama przyznała, że zaproszone zostaną żony prezydentów z Europy, jak również Melania Trump, małżonka prezydenta USA. Spotkanie będzie dotyczyło przyszłości oraz bezpieczeństwie dzieci w sieci.

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Marta Nawrocka w granatowym garniturze i białej koszuli na tle czerwono-białych flag
Marta Naworcka zapowiedziała planowanie spotkania pierwszych dam w PolscePawel WodzynskiEast News

W skrócie

  • Jesienią w Polsce ma odbyć się spotkanie pierwszych dam dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie i przyszłości młodego pokolenia.
  • Wśród zaproszonych gości mają znaleźć się żony prezydentów z Europy oraz Melania Trump, żona prezydenta USA.
  • Marta Nawrocka już wcześniej wyrażała chęć organizacji takiego wydarzenia.
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- Będą zaproszone panie prezydentowe tutaj z Europy. I też na pewno zaproszę panią Melanię Trump, gdyż ona zainspirowała właśnie te spotkania. Będziemy rozmawiać o przyszłości, bezpieczeństwie dzieci w sieci - powiedziała Marta Nawrocka w rozmowie w kanale YouTube "Rymanowski Live".

Jak wyjaśniła, chodzi o temat hejtu i zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci w internecie, a także "pozytywne aspekty edukacyjne, które dzieci mogą wykorzystywać".

Nawrocka podkreśliła, że temat ten jest bardzo ważny, a rodzice powinni edukować dzieci i rozmawiać z nimi w tym zakresie.

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Chęć zorganizowania takiego wydarzenia w Polsce Nawrocka wyraziła także w lipcu. Wówczas, na zaproszenie żony prezydenta Turcji Emine Erdogan, doszło do spotkania Małżonek Prezydentów Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego NATO w Ankarze.

Obrady toczyły się pod hasłem "Dzieci, technologia i bezpieczeństwo: ochrona przyszłych pokoleń".

W marcu odbył się szczyt inicjatywy "Fostering the Future Together", zorganizowany przez pierwszą damę USA Melanię Trump w Waszyngtonie. Marta Nawrocka była jedną z 45 pierwszych dam i pierwszych dżentelmenów zaproszonych na szczyt.

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