W skrócie Sejm przyjął jednomyślną uchwałę dotyczącą upamiętnienia ofiar ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II RP, a po podaniu wyników głosowania posłowie powstali i nagrodzili decyzję oklaskami.

W uchwale odnotowano również podziękowania oraz szacunek wobec Ukraińców, którzy ratowali swoich polskich sąsiadów, a Sejm podkreślił znaczenie prac ekshumacyjnych i pochówku ofiar.

Poseł-wnioskodawca zaapelował o unikanie relatywizowania i fałszowania historii, a Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.

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Podczas piątkowych obrad Sejm głosował nad uchwałą w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach; w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947; w sprawie uczczenia 83. rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich.

Uchwała została przyjęta przez aklamację - "za" było 441 posłów. Kiedy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odczytywał wyniki głosowania, z sali plenarnej padły okrzyki "wstańmy".

Ustawa o uczczeniu pamięci o ofiarach Wołynia. Sejm jednogłośny

Czarzasty jako pierwszy z posłów wstał, po czym w Sejmie rozległy się brawa. Po chwili wszyscy politycy obecni na obradach również podnieśli się z miejsc.

"Sejm uczcił pamięć ofiar ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej przez nacjonalistów ukraińskich. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie" - przekazano w mediach społecznościowych Sejmu.

Wcześniej Sejm odrzucił siedem wniosków mniejszości, które zakładały m.in. dodanie nowych akapitów.

W czwartek poseł-sprawozdawca Tadeusz Samborski z PSL podkreślał, że w ten sposób Sejm składa hołd wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej w 83. rocznicę jej apogeum.

Zbrodnia wołyńska. Trwają ekshumacje w kolejnych miejscach

Jednocześnie Samborski zaznaczył, że w uchwale znajduje się "bardzo wyraźnie zaznaczony wyraz wdzięczności i szacunku dla tych wszystkich szlachetnych i sprawiedliwych Ukraińców, którzy z narażeniem życia ratowali swoich mordowanych sąsiadów".

We wspomnianej uchwale podkreślone zostało także znaczenie rozpoczętego procesu poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku.

- Sejm wzywa wszystkich uczestników życia publicznego i autorów prac historycznych, publicystów do nieulegania pokusie relatywizowania zbrodni ludobójstwa i zakłamywania historii, hołdując zasadzie, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki, a ta prowadzi do tragicznych powtórek, czego mądre narody powinny unikać - mówił poseł-wnioskodawca.

Kilka dni temu Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że rozpoczął prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, które potrwają do 7 sierpnia.





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