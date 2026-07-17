Marszałek wstał, za nim cała sala. Uchwała przyjęta przez aklamację
Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę ws. uczczenia pamięci ofiar ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II RP. Po odczytaniu wyników głosowania posłowie wstali, a na sali plenarnej rozbrzmiały oklaski.
W skrócie
- Sejm przyjął jednomyślną uchwałę dotyczącą upamiętnienia ofiar ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II RP, a po podaniu wyników głosowania posłowie powstali i nagrodzili decyzję oklaskami.
- W uchwale odnotowano również podziękowania oraz szacunek wobec Ukraińców, którzy ratowali swoich polskich sąsiadów, a Sejm podkreślił znaczenie prac ekshumacyjnych i pochówku ofiar.
- Poseł-wnioskodawca zaapelował o unikanie relatywizowania i fałszowania historii, a Instytut Pamięci Narodowej rozpoczął ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej.
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Podczas piątkowych obrad Sejm głosował nad uchwałą w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach; w sprawie uczczenia pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947; w sprawie uczczenia 83. rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich.
Uchwała została przyjęta przez aklamację - "za" było 441 posłów. Kiedy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odczytywał wyniki głosowania, z sali plenarnej padły okrzyki "wstańmy".
Ustawa o uczczeniu pamięci o ofiarach Wołynia. Sejm jednogłośny
Czarzasty jako pierwszy z posłów wstał, po czym w Sejmie rozległy się brawa. Po chwili wszyscy politycy obecni na obradach również podnieśli się z miejsc.
"Sejm uczcił pamięć ofiar ludobójstwa dokonanego na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej przez nacjonalistów ukraińskich. Uchwała w tej sprawie została przyjęta jednogłośnie" - przekazano w mediach społecznościowych Sejmu.
Wcześniej Sejm odrzucił siedem wniosków mniejszości, które zakładały m.in. dodanie nowych akapitów.
W czwartek poseł-sprawozdawca Tadeusz Samborski z PSL podkreślał, że w ten sposób Sejm składa hołd wszystkim ofiarom zbrodni wołyńskiej w 83. rocznicę jej apogeum.
Zbrodnia wołyńska. Trwają ekshumacje w kolejnych miejscach
Jednocześnie Samborski zaznaczył, że w uchwale znajduje się "bardzo wyraźnie zaznaczony wyraz wdzięczności i szacunku dla tych wszystkich szlachetnych i sprawiedliwych Ukraińców, którzy z narażeniem życia ratowali swoich mordowanych sąsiadów".
We wspomnianej uchwale podkreślone zostało także znaczenie rozpoczętego procesu poszukiwań, ekshumacji i godnego pochówku.
- Sejm wzywa wszystkich uczestników życia publicznego i autorów prac historycznych, publicystów do nieulegania pokusie relatywizowania zbrodni ludobójstwa i zakłamywania historii, hołdując zasadzie, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki, a ta prowadzi do tragicznych powtórek, czego mądre narody powinny unikać - mówił poseł-wnioskodawca.
Kilka dni temu Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że rozpoczął prace ekshumacyjne ofiar rzezi wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, które potrwają do 7 sierpnia.