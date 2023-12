Sejm: Marek Suski zamiast Mateusza Morawieckiego

Marek Suski powtórzył, że to dzień szczególny, bowiem debata nad programem rządu to "najważniejsza debata w parlamencie". Jak mówił, prezydium Sejmu zdecydowało, że po expose premiera przewidziano 10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów poselskich i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła Kukiz'15. To - zdaniem Suskiego - zbyt mało czasu.

- Każdy poseł, który będzie miał taką wolę zabrać dzisiaj głos w pytaniach po oświadczeniach klubów, będzie mógł to zrobić, nie będą one limitowane co do ilości - zapewnił.