Marszałek Sejmu pokazał dokument. "Przyszła kryska na Matyska"
Włodzimierz Czarzasty podpisał się pod wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunał Stanu. "Przyszła kryska na Matyska" - stwierdził marszałek Sejmu.
W skrócie
- Włodzimierz Czarzasty podpisał się pod wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.
- W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie dokumentu oraz listę polityków Lewicy popierających wniosek.
- Wyrok Trybunału Stanu wiąże się z utratą praw publicznych, zakazem pełnienia funkcji publicznych i brakiem możliwości zastosowania prawa łaski przez prezydenta.
Czarzasty informował już w środę, że rozmawiał z szefami klubów koalicji rządowej o wniosku dotyczącym postawienia Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak dodawał, dokument jest gotowy i czeka na podpisy co najmniej 115 posłów.
W piątek marszałek Sejmu pokazał fizyczny dowód na poparcie swoich słów.
"'Przyszła kryska na Matyska' to polskie przysłowie oznaczające, że sprytny łotr (ktoś, komu dobrze się wiodło w oszustwach i psotach) w końcu został przyłapany i spotkała go zasłużona kara, koniec jego szczęścia lub fortuny" - napisał Czarzasty na platformie X.
Wniosek o Trybunał Stanu dla Ziobry. Podpisał się Czarzasty
Pod wpisem w mediach społecznościowych lider Nowej Lewicy zamieścił zdjęcie przedstawiające dokument - wniosek wstępny o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu byłego członka Rady Ministrów, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.
Poniżej widać listę polityków związanych z Lewicą, którzy poparli złożenie wniosku. Są to: Joanna Wicha, Piotr Kowal, Arkadiusz Sikora, Anna Maria Żukowska i Włodzimierz Czarzasty.
Trybunał Stanu. Z czym wiąże się zasądzona kara?
Dla polityka wyrok Trybunału Stanu oznacza mniej więcej tyle, co funkcjonująca niegdyś w Kodeksie karnym Napoleona "śmierć cywilna".
Skutki kary TS to głównie utrata praw publicznych (zdolności wyborczych), zakaz pełnienia funkcji publicznych i podejmowania stanowisk kierowniczych, a także utrata odznaczeń i tytułów państwowych.
Co więcej, artykuł 139. Konstytucji RP wskazuje, że w przypadku wyroków Trybunału Stanu prezydent nie może zastosować prawa łaski wobec skazanego.
Sprawa Zbigniewa Ziobry i Funduszu Sprawiedliwości
Zbigniewowi Ziobrze prokuratura chce postawić 26 zarzutów w związku z pełnieniem przez niego funkcji szefa Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Dotyczą m.in. kierowania grupą przestępczą i nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
7 listopada 2025 roku Sejm uchylił immunitet Ziobry w odniesieniu do wszystkich zarzutów.
Były minister nie został jednak zatrzymany z powodu nieobecności w Polsce. Władze Węgier udzieliły mu azylu politycznego i objęły ochroną międzynarodową. Ziobro podkreślił, że nie wróci do kraju, dopóki nie zostaną przywrócone gwarancje praworządności. Jak dodał, wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".