W skrócie Włodzimierz Czarzasty podpisał się pod wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu.

W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcie dokumentu oraz listę polityków Lewicy popierających wniosek.

Wyrok Trybunału Stanu wiąże się z utratą praw publicznych, zakazem pełnienia funkcji publicznych i brakiem możliwości zastosowania prawa łaski przez prezydenta.

Czarzasty informował już w środę, że rozmawiał z szefami klubów koalicji rządowej o wniosku dotyczącym postawienia Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jak dodawał, dokument jest gotowy i czeka na podpisy co najmniej 115 posłów.

W piątek marszałek Sejmu pokazał fizyczny dowód na poparcie swoich słów.

"'Przyszła kryska na Matyska' to polskie przysłowie oznaczające, że sprytny łotr (ktoś, komu dobrze się wiodło w oszustwach i psotach) w końcu został przyłapany i spotkała go zasłużona kara, koniec jego szczęścia lub fortuny" - napisał Czarzasty na platformie X.

Pod wpisem w mediach społecznościowych lider Nowej Lewicy zamieścił zdjęcie przedstawiające dokument - wniosek wstępny o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej przed Trybunałem Stanu byłego członka Rady Ministrów, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Trybunał Stanu. Z czym wiąże się zasądzona kara?

Dla polityka wyrok Trybunału Stanu oznacza mniej więcej tyle, co funkcjonująca niegdyś w Kodeksie karnym Napoleona "śmierć cywilna".

Skutki kary TS to głównie utrata praw publicznych (zdolności wyborczych), zakaz pełnienia funkcji publicznych i podejmowania stanowisk kierowniczych, a także utrata odznaczeń i tytułów państwowych.

Co więcej, artykuł 139. Konstytucji RP wskazuje, że w przypadku wyroków Trybunału Stanu prezydent nie może zastosować prawa łaski wobec skazanego.

Sprawa Zbigniewa Ziobry i Funduszu Sprawiedliwości

Zbigniewowi Ziobrze prokuratura chce postawić 26 zarzutów w związku z pełnieniem przez niego funkcji szefa Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Dotyczą m.in. kierowania grupą przestępczą i nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

7 listopada 2025 roku Sejm uchylił immunitet Ziobry w odniesieniu do wszystkich zarzutów.

Były minister nie został jednak zatrzymany z powodu nieobecności w Polsce. Władze Węgier udzieliły mu azylu politycznego i objęły ochroną międzynarodową. Ziobro podkreślił, że nie wróci do kraju, dopóki nie zostaną przywrócone gwarancje praworządności. Jak dodał, wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

