Marszałek odpowiada prezydentowi. "Wyniku referendum nie może wetować"

Liberalizacja prawa aborcyjnego

Prezydenta zapytano również o możliwość liberalizacji prawa aborcyjnego. Stwierdził, że "aborcja jest pozbawieniem życia człowieka i jeżeli ktoś żąda aborcji to - dla niego - żąda prawa do zabijania". Ponadto wskazał, iż "nie powinno być referendum w sprawach życia i śmierci" .

W ostatnich dniach doszło do sporu pomiędzy Szymonem Hołownią i Lewicą , która marszałkowi zarzuca bierność ws. procedowania dwóch ustaw złożonych jeszcze w listopadzie. Chodzi o depenalizację aborcji i zgodę na przerwanie ciąży do 12. tygodnia.

Referendum i weto prezydenta

Nie jest do końca jasne jak potoczy się droga ewentualnej ustawy, co do której istoty społeczeństwo wypowiedziałoby się w referendum. Zgodnie z art. 125 Konstytucji "jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący".