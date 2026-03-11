Marszałek odpowiada prezydentowi. "Nie zgadzam się na taką ściemę"

W skrócie Sejm nie będzie procedował ustawy dotyczącej projektu "SAFE 0 proc." przed decyzją Karola Nawrockiego w sprawie unijnego programu SAFE.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty ogłosił, że decyzja o dalszych krokach będzie podjęta po rozstrzygnięciu przez prezydenta kwestii ustawy, która już została do niego skierowana.

Prezydium Sejmu wskazało sześciu kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a głosowanie nad ich wyborem zaplanowano na piątek.

Projekt dotyczący alternatywnego dla unijnego programu SAFE pomysłu prezydent Karol Nawrocki przekazał do Sejmu we wtorek. Tego samego dnia spotkał się także z premierem Donaldem Tuskiem.

- Nie będziemy procedowali ustawy zgłoszonej przez Karola Nawrockiego do momentu zakończenia procesu związanego z ustawą, która została już do pana prezydenta skierowana - poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty na konferencji przed rozpoczęciem posiedzenia Sejmu.

Program SAFE. Włodzimierz Czarzasty ogłasza: Nie będziemy procedowali

Sam Nawrocki podkreślił, że nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ustawy dotyczącej programu SAFE, zgłaszał jednak wątpliwości w związku z tzw. "mechanizmem warunkowości".

Zaproponowany przez niego projekt "Polski SAFE 0 proc." ma być alternatywą dla niskooprocentowanych pożyczek z UE. Ustawa zakłada pozyskanie kwoty zbliżonej do tej oferowanej w ramach unijnego SAFE z rezerw Narodowego Banku Polskiego.

Jak wskazał marszałek Sejmu, za decyzją o nieprocedowaniu propozycji prezydenta stoi przekonanie, że głowa państwa "musi wziąć odpowiedzialność za swoje decyzje".

- Zawetowanie tej ustawy to będzie zawetowanie 185 mld złotych dla polskiego wojska, powiedzenie nie 12 tysiącom firm, które w Polsce by ten program realizowały - podkreślił polityk.

Włodzimierz Czarzasty uderza w Karola Nawrockiego. "Dość ściemy"

- Dosyć ściemy i dosyć obłudy w tej sprawie. To są pieniądze, które są do wykorzystania natychmiast i natychmiast trzeba podjąć produkcję - powiedział Czarzasty, dodając, że "nie będzie takiej sytuacji, że pan prezydent będzie szukał alibi dla swojej decyzji".

Marszałek Sejmu odniósł się także do proponowanego przez Nawrockiego "SAFE 0 proc.", nazywając ten projekt "okłamywaniem Polaków". Podkreślił także, że w jego ocenie opieranie projektu na osobie Adama Glapińskiego i NBP nie jest właściwą strategią.

Na zakończenie tego wątku swojego wystąpienia marszałek ponownie podkreślił, że dopiero po decyzji Nawrockiego w sprawie projektu, który już trafił na jego biurko, będzie rozważał dalsze kroki. Na podpisanie lub zawetowanie ustawy prezydent ma czas do 20 marca.

Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Sześciu kandydatów

Włodzimierz Czarzasty poinformował także, że prezydium Sejmu podjęło decyzję w sprawie kandydatur na nieobsadzone stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Wskazani przez organ kandydaci to: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda, Anna Korwin-Piotrowska, Magdalena Będkowska oraz Dariusz Szostek.

Obecnie Trybunał Konstytucyjny liczy dziewięciu na 15 sędziów. Sejm do tej pory cztery razy nie wybrał kandydatów zgłoszonych przez PiS. Głosowanie w sprawie osób wybranych przez koalicję rządzącą Czarzasty zapowiedział na piątek.

Sędziów Trybunału wybiera indywidualnie, na dziewięcioletnie kadencje, Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Według regulaminu Sejmu wnioski ws. wyboru sędziego TK przedstawia co najmniej 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Termin zgłaszania kandydatów ogłasza marszałek Sejmu.

