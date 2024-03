Apel jednego z liderów Koalicji 15 października do premiera Donalda Tuska odczytywać można w kontekście toczącego się od jakiegoś czasu sporu ws. prawa do przerywania ciąży.

- Trzecia Droga mówiła uczciwie, że u nas każdy głosuje z własnym sumieniem, ale jeżeli chodzi o to, co trzeba zrobić, to my mówimy, co trzeba zrobić - trzeba przede wszystkim, jak najszybciej, zacząć realnie ratować kobiety, tą ustawą, którą określiliśmy jako ratunkową, niektórzy mówią "kompromis plus" i natychmiast robić referendum. Dlaczego? Dlatego z czym zmagam się teraz w tym Sejmie - tłumaczył Hołownia, który przełożył prace nad projektami dotyczącymi terminacji ciąży na 11 kwietnia, a więc po wyborach samorządowych.