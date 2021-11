Demonstrację zorganizowano w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W poniedziałek policja zatrzymała trzech organizatorów zgromadzenia, którym prokuratura w Ostrowie Wielkopolskim postawiła następnie zarzuty dotyczące publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej oraz publicznego nawoływania do popełniania przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej.

Skandaliczne słowa na marszu

Koalicja Obywatelska chce, by wydarzenia w Kaliszu potępił Sejm. Projekt w tej sprawie przygotował poseł KO Dariusz Joński. - Sejm musi zatrzymać pochód nienawiści, ksenofobii, faszyzmu i nietolerancji, który rozpędza się w Polsce. Nie wyobrażam sobie, by stać obojętnie - podkreślił poseł.

Reklama

WIADOMOŚCI LOKALNE Antysemickie okrzyki w Kaliszu. Spalono tekst "Statutu Kaliskiego". Zawiadomiono prokuraturę



W projekcie "w sprawie potępienia narastającej fali antysemityzmu, ksenofobii i nienawiści" czytamy, że "11 listopada 2021 roku, w 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w Kaliszu odbył się marsz środowisk nacjonalistycznych i neofaszystowskich, którego głównym punktem było spalenie kopii Statutu Kaliskiego, który nadawał szereg praw diasporze żydowskiej, zamieszkałej na terenach I Rzeczypospolitej Polskiej".

Zwrócono ponadto uwagę, iż "w wystąpieniach organizatorów marszu padały skandaliczne słowa atakujące mniejszość żydowską i jednocześnie naruszające artykuł 30. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który wprost mówi o przyrodzonej i niezbywalnej godności ludzkiej".

"Prawa mniejszości muszą być chronione"

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednoznacznie potępia wydarzenia w Kaliszu i solidaryzuje się ze wszystkimi osobami, które poczuły się obrażone i zaatakowane słowami wypowiedzianymi przez przemawiających liderów zgromadzenia. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej potępia wszelkie akty nienawiści, ksenofobii, antysemityzmu oraz przejawów wszelkiej dyskryminacji ze względu na kolor skóry, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię, płeć oraz orientację seksualną" - głosi projekt uchwały autorstwa KO.

Przypomniano w nim także słowa prof. Mariana Turskiego, które wypowiedział podczas ubiegłorocznej uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau: "Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przekazanie: nie bądź obojętny".

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów marszu złożył w piątek prezydent Kalisza Krystian Kinastowski. Zatrzymani w poniedziałek mężczyźni to znani ze skrajnych, antysemickich poglądów: Wojciech Olszański, Piotr Rybak i Marcin Osadowski. Rybak był już w przeszłości karany m.in. za spalenie kukły Żyda we Wrocławiu w 2015 r.