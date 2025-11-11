W skrócie Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że podczas Marszu Niepodległości nie odnotowano dotychczas poważnych incydentów.

Służby nieustannie monitorują przebieg wydarzenia, a w mieście obowiązują zakazy dotyczące broni, dronów i środków pirotechnicznych.

Trzaskowski wyraził nadzieję na spokojny przebieg marszu, przypominając o incydentach w poprzednich latach.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że jeszcze nie ma statystyk dotyczących tego, ile osób bierze udział w Marszu Niepodległości.

- Będziemy je podawać, jak Marsz ruszy, bo wtedy będziemy mogli dokładnie policzyć, ile jest osób - wyjaśnił prezydent. Przypomniał, że na terenie stolicy obowiązują zakazy m.in noszenia broni i zakazu używania dronów.

- Jest również zakaz wojewody, dotyczący środków pirotechnicznych. Jak widać, duża część uczestników nie zastosowała się do tego zakazu i policja będzie wyciągać z tego konsekwencje - zaznaczył Trzaskowski.

Marsz Niepodległości. Trzaskowski o roli Nawrockiego

Prezydent Warszawy podkreślił, że na razie nie było żadnych poważnych incydentów.

- Nie mogę spodziewać się, by marsz był niespokojny, bo pan prezydent zapowiedział swój udział. Mam nadzieję, że to podziała na wszystkich uczestników marszu w sposób dyscyplinujący i ten marsz w tym roku będzie spokojny, bo różnie to wyglądało w latach poprzednich - powiedział Trzaskowski.

Prezydent stolicy zauważył, że w minionych edycjach wydarzenia zdarzały się niebezpieczne sytuacje.

- Bywało tak, że marsze były spokojne. Bywało tak, że mieliśmy do czynienia z łamaniem prawa, jeżeli chodzi o transparenty, wykrzykiwane slogany, a nawet odchodziło do dewastowania miasta - przypomniał Trzaskowski.

Dodał, że ma nadzieję, że w tym roku będzie spokojnie. Zaapelował też, by korzystać z komunikacji miejskiej, bo tak jest najbezpieczniej i najlepiej poruszać się po mieście.

11 Listopada. Marsz Niepodległości przebiega spokojnie

Słowa Rafała Trzaskowskiego potwierdził dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal.

Jak dodał, ze wstępnych informacji wygląda, że w wydarzeniu bierze udział około 100 tys. osób.

- Nie otrzymaliśmy informacji o żadnych incydentach. Było dużo pirotechniki, ale to taki chyba już nieodzowny element, który obserwujemy na Marszu Niepodległości - powiedział na konferencji prasowej po rozpoczęciu marszu.

Przekazał też, że marsz wyruszył z kilkunastominutowym opóźnieniem ze względu na obecność prezydenta RP.

- Z informacji uzyskanych od służb wiemy, że prezydent już jest na marszu - wskazał Misztal.

Poinformował także, że czoło marszu minęło rondo de Gaulle'a, natomiast końcówka formuje się na rondzie Dmowskiego. - Jest dużo uczestników, część dojeżdża jeszcze metrem, więc ten proces formowania całego marszu jeszcze jakiś czas potrwa - wyjaśnił.

