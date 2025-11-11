Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa szacuje, że Marsz Niepodległości w Warszawie zebrał około 100 tys. ludzi. Manifestacja pod hasłem "Jeden Naród - silna Polska" ruszyła z lekkim opóźnieniem po godz. 14.

Demonstracja sił narodowych i konserwatywnych przebiegła bez większych incydentów, ale na trasie pojawiły się rasistowskie hasła. Na banerach można było przeczytać m.in.: "Stop imigracji, czas deportacji".

Marsz Niepodległości. Skandaliczne hasła i banery

W tłumie pojawiły się również krytyczne transparenty pod adresem premiera Donalda Tuska. "Polska dziś się upomina: zwrócić Tuska do Berlina" - taki napis rozwinęli zwolennicy Konfederacji.

Część uczestników marszu, związana ze środowiskiem Grzegorza Brauna, wznosiła okrzyki przeciwko Unii Europejskiej, domagając się "polexitu". Z kolei członkowie Młodzieży Wszechpolskiej spalili unijną flagę, krzycząc: - Suwerenność nie na sprzedaż.

Marsz Niepodległości. Baner z hasłem: "Prawdziwi patrioci nie maszerują z faszystami"

Przejawem kontrmanifestacji był baner wywieszony na jednym z warszawskich balkonów. Napisano na nim: "Prawdziwi patrioci nie maszerują z faszystami". Uczestnicy przemarszu zareagowali gwizdami.

Warszawa. Karol Nawrocki wziął udział w Marszu Niepodległości

Po raz pierwszy na Marszu Niepodległości pojawił się urzędujący prezydent. Karol Nawrocki miał w ręku biało-czerwoną flagą. Towarzyszył mu m.in. syn oraz współpracownicy z jego kancelarii.

W Marszu Niepodległości wzięli też udział dwaj liderzy głównych partii opozycyjnych.

"Wraz z polskimi patriotami idziemy w marszu, świętując 107. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!" - napisano na profilu Prawa i Sprawiedliwości, publikując zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego.

Swój udział w marszu relacjonował w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen. Lider Konfederacji przekazał, że atmosfera jest "fantastyczna".

"Tysiące patriotów zamanifestowało swoją dumę z bycia Polakami!" - podkreślił.

Race na Marszu Niepodległości. Trzaskowski zapowiada: Służby będą wyciągać konsekwencje

Sławomir Mentzen w pewnym momencie - podobnie jak inny uczestnicy Marszu Niepodległości - odpalił racę. Używania pirotechniki na wtorkowej demonstracji zakazał wcześniej wojewoda mazowiecki.

Odpalone race na wtorkowym marszu uwiecznił dziennikarz Interii Jakub Krzywiecki, który na bieżąco relacjonował wydarzenia w Warszawie. Jak podkreślił, manifestacja miała "dwa oblicza". Na trasie było m.in. dużo rodzin z dziećmi.

Do incydentów z pirotechniką odniósł się prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski. - Jak widać duża część uczestników nie zastosowała się do tego zakazu. Służby będą wyciągać z tego konsekwencje - zapowiedział.

