W skrócie Według sondażu SW Research 42,2 proc. ankietowanych uważa, że Marsz Niepodległości jednoczy Polaków, a 37,4 proc. twierdzi, że wydarzenie pogłębia podziały społeczne.

Przekonanie o jednoczącym charakterze marszu deklarują najczęściej osoby w wieku do 24 lat, natomiast respondenci po 50. roku życia częściej widzą w nim źródło podziałów.

W środowym Marszu Niepodległości w Warszawie wzięło udział około 250 tys. osób, a wśród uczestników był obecny prezydent Karol Nawrocki.

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Ponad dwie piąte (42,2 proc.) respondentów uważa, że Marsz Niepodległości jest wydarzeniem jednoczącym Polaków.

Przeciwnego zdania jest 37,4 proc. ankietowanych. Ta grupa sądzi, że wydarzenie pogłębia podziały społeczne.

Kolejne 20,3 proc. pytanych nie potrafiło jednoznacznie wskazać, czy Marsz Niepodległości jednoczy Polaków, czy wzmaga podziały.

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Wyniki sondażu pozostają podobne niezależnie od płci badanych. Biorąc pod uwagę podział na grupy wiekowe, okazuje się, że o jednoczącym charakterze marszu najbardziej przekonane są osoby w wieku do 24 lat.

Wydarzenie pozytywnie oceniło 54 proc. pytanych z tej grupy. Kolejne 32 proc. wskazało, że Marsz Niepodległości pogłębia podziały społeczne, a 14,1 proc. nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Ankietowani w wieku 50 lat i więcej najczęściej wskazują natomiast, że wydarzenie wzmaga podziały społeczne. Taką odpowiedź wybrało 45,3 proc. badanych z tej grupy. 34,6 proc. pytanych oceniło natomiast, że Marsz Niepodległości jednoczy Polaków, a 20,1 proc. nie miało sprecyzowanego zdania w tej sprawie.

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W środę ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Wydarzenie obyło się bez poważniejszych incydentów. Według szacunków stołecznego ratusza mogło w nim uczestniczyć nawet 250 tys. osób.

W marszu wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki. Uczestnicy pochodu przywitali głowę państwa, skandując: "Czołem, panie prezydencie". Następnie odśpiewali hymn.

Prezydentowi towarzyszyli jego starszy syn oraz prezydenccy ministrowie, m.in. szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki, szef gabinetu Paweł Szefernaker, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. W marszu wzięli udział także politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został przeprowadzony w dniach 10-11 listopada 2026 r. metodą wspomaganych komputerowo wywiadów internetowych (CAWI) w SW Panel. W ramach badania badacze przeprowadzili 800 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Badacze zastosowali dobór kwotowy. Próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.



