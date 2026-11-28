W skrócie W sobotę spod Sejmu pod Pałac Prezydencki przeszedł Marsz Kobiet, którego uczestnicy domagają się od prezydenta Karola Nawrockiego podpisania ustaw aborcyjnych.

W sobotę upływa ustawowy termin 21 dni, w którym prezydent musi podjąć decyzję w sprawie uchwalonych przez Sejm zmian w prawie aborcyjnym.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że w przypadku zawetowania ustaw zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o wykładnię w tej sprawie.

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- Osoby, z którymi rozmawiałam, mówią wprost, że spodziewają się wet prezydenta, że nie podpisze ustaw. Głównym celem protestu było chyba wywarcie presji na prezydencie Karolu Nawrockim, żeby podpisał te ustawy, bo dwie czekają na jego decyzje - relacjonowała reporterka Polsat News Karolina Bielińska.

Uczestnicy marszu organizowanego przez Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundację Widzialne zwracali uwagę m.in. na brak opieki poporodowej dla dzieci z niechcianych ciąż oraz cierpienie matek.

- Uważam, że to, że w Polsce nie mamy prawa do decydowania o własnym ciele w XXI wieku jest żartem. Mieszkałam w Holandii, gdzie w każdym momencie mogę pójść do apteki po tabletkę "dzień po", czego nie mogę zrobić we własnym kraju. Najwyższy czas, żeby ktoś coś z tym zrobił - mówiła Polsat News jedna z uczestniczek.

Demonstracja odbyła się w 108. rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych.

Marsz Kobiet przed Pałacem Prezydenckim. Wicha: Zmiany nie są wystarczające

W proteście brała również udział posłanka Joanna Wicha z Lewicy. W rozmowie z Polsat News, otwiera się w nowym oknie podkreślała, że zmiany, które są na biurku prezydenta nadal "nie są wystarczające".

- Ale mamy taki (...) klimat polityczny (...). jaki mamy. Mamy w koalicji PSL, który nie jest przychylny ustawom aborcyjnym. Mamy w pałacu, do którego zmierzamy, prezydenta, który też ma takie przekonania, jakie ma i w zasadzie już dawno powiedział, że nie podpisze tych ustaw aborcyjnych - wymieniała Wicha. Posłanka wyraziła nadzieję, że być może na widok protestujących "prezydent poczuje się prezydentem wszystkich Polek i Polaków, a nie tylko prezydentem prawicy".

W sobotę pod Pałacem Prezydenckim pojawili się też kontrmanifestnaci z drastycznymi transparentami "Aborcja zabija" oraz z hasłami zachęcającymi prezydenta do zawetowania ustaw. Jak zauważała Karolina Bielińska dzięki policyjnej blokadzie nie doszło spotkania obu grup.

Ustawy liberalizujące aborcje u prezydenta. Dziś mija termin

Pod koniec października Sejm uchwalił ustawę dopuszczającą aborcję w przypadku ciężkiej wady płodu oraz nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą częściowej dekryminalizacji aborcji. Zmiany zatwierdził Senat, czekają teraz na podpis prezydenta.

- Jeżeli pan prezydent Nawrocki zawetuje ustawę, to skorzystam z uprawnień, które są przy funkcji marszałka Sejmu i na pewno zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o wykładnię w tej sprawie - zadeklarował w czwartek lider Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Senat uchwalił zmiany 6 listopada. Jak przypomina Karolina Bielińska termin 21 dni na podjęcie decyzji oznacza, że musi ona zapaść najpóźniej w sobotę.



