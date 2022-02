Marlena Maląg: Waloryzacja 500 plus nie w tym roku

Minister rodziny Marlena Maląg byłą pytana w radiu ZET o możliwość waloryzacji świadczenia 500 plus w tym roku, m.in. z powodu wysokiej inflacji. - W tym roku waloryzacji nie będzie - przyznała.

- Będziemy wprowadzać kolejne komponenty wsparcia rodziny - dodała.

Zdjęcie W tym roku nie będzie waloryzacji 500 plus / Marek BAZAK/East News / East News

Jednocześnie podkreśliła, że każdego miesiąca świadczenie 500 plus trafia do 6,5 mln dzieci. Łącznie na program przeznaczono już ok. 177 mld zł.