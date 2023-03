- Trzy godziny intensywnych rozmów i oto jesteśmy w punkcie, gdzie mogę z nieskrywaną radością zaprezentować efekt tego naszego intensywnego dialogu, wstępne porozumienie wokół trzech zasadniczych elementów tworzących ten model wspierania osoby z niepełnosprawnością i jej opiekuna - przekazał w czwartek na konferencji wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik.

- Pierwszy element - świadczenie wspierające - kierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, nieobwarowane jakimikolwiek dodatkowymi uzależnieniami w rodzaju dochód na członka rodziny, moment powstania niepełnosprawności, aktywność osoby z niepełnosprawnością - tłumaczył. I dodał, że "jest to świadczenie wynikające z niepełnosprawności, które będzie miało trzy poziomy". - Poziom najwyższy dla osób wymagających najwyższego poziomu wsparcia, który będzie równy dwukrotności renty socjalnej, poziom drugi równy rencie socjalnej, poziom trzeci - równy 50 proc. renty socjalnej. Przy czym, żeby o to świadczenie móc wystąpić, trzeba mieć najpierw ustalony poziom potrzeby wsparcia, to jest czynność, która będzie przeprowadzana przez Wojewódzkie Zespoły Orzecznicze. To ustalanie potrzeby wsparcia będzie mieć wartość punktową, możliwie zobiektywizowaną, w skali od zera do 100 punktów - mówił.

Jak zapowiedział Wdówik, od stycznia 2024 roku uruchomiony zostanie pierwszy poziom świadczenia wspierającego między 90. a 100. punktem w tej skali, czyli wymagającym najwyższego poziomu wsparcia. - W kolejnych latach uruchamiać będziemy kolejne poziomy - drugi w 2025 r., trzeci w 2026 r. - dodał.

- Dla opiekunów, którzy po decyzji osoby z niepełnosprawnością, czy wspólnej decyzji o tym, że świadczenie przechodzi na tę osobę, uruchomiony zostanie pakiet ochronny, opłacamy składki, jeśli osoba nie podejmie zatrudnienia, jest możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne lub korzystania z zasiłku dla bezrobotnych i pakietu pomocowego z Funduszu Pracy, który jeszcze będziemy w szczegółach ustalać - mówił dalej wiceminister rodziny i polityki społecznej.

- Trzeci element - dla osób, które z różnych względów nie będą chciały przejść na ten nowy system - na świadczenie wspierające - pozostaje oczywiście świadczenie pielęgnacyjne z możliwością podjęcia dodatkowej pracy do poziomu zarobkowania mniej więcej 20 tys. złotych rocznie. Szczegółowa kwota zostanie jeszcze dopracowana, ale to jest mniej więcej ten poziom, którego się spodziewamy - poinformował także Wdówik.

Paweł Wdówik z zapowiedzią spotkania z protestującymi w Sejmie

Wdówik we wtorek zapowiedział na antenie Radia Plus, że w czwartek obędzie się spotkanie z drugą grupą protestujących w Sejmie, po którym mają zostać zaprezentowane rozwiązania.

Od 6 marca Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie ponownie protestują w Sejmie. Na czele protestu pod hasłem "Chcemy godnie żyć" jest Iwona Hartwich, posłanka Koalicji Obywatelskiej i matka niepełnosprawnego Jakuba.

Protestujący złożyli projekt ustawy o podwyższeniu renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Domagają się rozpatrzenia projektu na trwającym posiedzeniu Sejmu i zapowiadają, że do tego czasu będą okupować sejmowe korytarze.

Chcą oni podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia, które wynosi 3490 zł brutto. Renta socjalna jest corocznie waloryzowana i od 1 marca 2023 r. wzrosła do 1588,44 zł brutto.