"W związku z gwałtownym pogorszeniem stanu zdrowia minister Mariusz Kamiński został przewieziony do szpitala w Radomiu . Jego stan jest poważny, bliscy ministra czekają na informacje od lekarza. Obecnie trwają badania " - przekazał Komitet Obrony Więźniów Politycznych w serwisie X (dawniej Twitter).

Interia skontaktowała się z pełnomocnikiem Mariusza Kamińskiego. - Ani nie mogę zaprzeczyć, ani potwierdzić tych informacji. To należy tylko do rodziny - przekazał mec. Michał Zuchmantowicz.

- Stan ministra jest poważny . Mamy informację, że nie zagraża życiu, ale sam fakt, że został przewieziony jest dowodem na to, że sytuacja jest naprawę dramatyczna - mówił prezydencki doradca Błażej Poboży na antenie Telewizji Trwam.

Wskazywał, że szef resortu sprawiedliwości "stosuje obstrukcję i nie przekazuje swojego stanowiska i akt sprawy do pana prezydenta". Przypomnijmy, Andrzej Duda rozpoczął procedurę ułaskawieniową w sprawie Kamińskiego i Wąsika. Ruch należy do Adama Bodnara, który ma obowiązek wszcząć postępowanie.

Syn Mariusza Kamińskiego: ojciec cierpi na cukrzycę

- Ojciec prowadzi w tym momencie wykańczający protest głodowy, tak że na razie ten stan nie jest najgorszy, chociaż ma on cukrzycę między innymi, więc boimy się, że w każdej chwili może on się pogorszyć - mówił w rozmowie z portalem wpolityce.pl.

Według doniesień "Wyborczej", to właśnie niski poziom cukru oraz niskie tętno, które były efektem głodówki, były bezpośrednią przyczyną przewiezienia Kamińskiego do cywilnego szpitala. Nie doszło do zatrzymania krążenia i wbrew informacjom rozpowszechnianym w mediach społecznościowych nie było reanimacji - przekazali dziennikarze.