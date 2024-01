Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik na razie nie trafią do więzienia . Informację na piśmie dla "Wydarzeń" Polsatu przekazała sędzię Aleksandra Smyk - prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście. O sprawie jako pierwszy informował Onet.

"Z uwagi na złożone wnioski do chwili obecnej nie zostało wydane zarządzenie o wykonaniu wyroku wobec dwóch osób skazanych w powyższej sprawie" - czytamy w piśmie przesłanym do redakcji.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Co z więzieniem?

Dalej prezes sądu przypomina, że Maciej Wąsik oraz Mariusz Kamiński złożyli wnioski o odroczenie wykonania prawomocnie orzeczonych kar . Dodatkowo do sądu trafiły także wnioski o wstrzymanie wykonania orzeczeń w tym zakresie.

"Z uwagi na konieczność niezwłocznego rozpoznania wniosków w zakresie wstrzymania wykonania kary (art. 9§5 kkw) i wobec nieobecności referenta przydzielono je do rozpoznania poprzez System Losowego Przydziału Spraw innemu sędziemu wykonawczemu" - czytamy.

"Postanowieniem sądu wnioski zostały rozpoznane pozytywnie, co skutkowało wycofaniem dokumentacji osadzeniowej i nakazów doprowadzenia" - pisze prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście sędzia Aleksandra Smyk.

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Chaos prawny

Politycy PiS skarżeni są o podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów. Sprawa ma swój początek w 2015 roku, kiedy to w marcu Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście skazał w I instancji byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na trzy lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA podczas " afery gruntowej " w 2007 roku.

Politycy zapowiedzieli, że się od wyroku odwołają, ale jeszcze przed rozpoznaniem apelacji prezydent Andrzej Duda skorzystał z prawa łaski . W niedawnym wywiadzie dla Radia Zet podkreślał, że miał do tego prawo, bo jest to jego prezydencka prerogatywa. Sęk w tym, że sam w 2015 roku mówił, że ułaskawić można wyłącznie osobę prawomocnie skazaną. Teraz, po zapadnięciu prawomocnego wyroku, prezydent nie zamierza po raz drugi skorzystać z prawa łaski, bo utrzymuje iż ułaskawienie z 2015 roku pozostaje w mocy .

Oddzielną kwestią jest sprawa mandatów polityków PiS. Po uprawomocnieniu się wyroku marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia o ich wygaśnięciu. Kamiński i Wąsik odwołali się od tej decyzji do Sądu Najwyższego. Izba Kontroli Nadzwyczajnej SN uchyliła postanowienie marszałka o wygaszeniu mandatu Macieja Wąsika . Problem jednak w tym, że status Izby Kontroli Nadzwyczajnej jest podważany, również przez europejskie instytucje, jak choćby TSUE.

Sprawa Mariusza Kamińskiego jest jeszcze bardziej skomplikowana. Jego akta pozostają w Izbie Pracy. Sąd Najwyższy uznał jednak, że izbą władną do zajęcia się sprawą jest Izba Kontroli Nadzwyczajnej, a nie Izba Pracy i wezwał do przekazania akt w sprawie polityka PiS. Prezes Izby Pracy zapowiedział, że akt nie przekaże. Mimo to Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego.