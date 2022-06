Mariusz Błaszczak: Zrobię wszystko, by godnie zastąpić w rządzie Jarosława Kaczyńskiego

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się po odebraniu wcześniej nominacji od prezydenta Andrzeja Dudy, Błaszczak wskazywał, że jego misja jako wicepremiera związana jest z przewodniczeniem Komitetowi ds. bezpieczeństwa i spraw obronnych. Wyraził przekonanie, że jest dobrze przygotowany do pełnienia tej roli z uwagi na doświadczenie zdobyte jako szef MSWiA oraz kierowanie od kilku lat MON.

Ocenił, że Komitet ma już dość duży dorobek, gdyż pozytywnie zaopiniował i był włączony w prace nad trzema ustawami. Wskazał tu m.in. na ustawę o obronie ojczyzny, która - mówił - stanowi fundament "jego działań jako ministra obrony narodowej". Wymienił też ustawę o ochronie ludności oraz ustawę o służbie zagranicznej. - Oczywiście to jest tylko pewien etap naszej drogi związanej z przygotowaniem kolejnych aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej - zaznaczył wicepremier.

Błaszczak o wzmocnieniu Wojska Polskiego

Błaszczak mówił też, że działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa Polski są skoncentrowane na rozwoju Wojska Polskiego. - Rozwój Wojska Polskiego może być wtedy przeprowadzany, kiedy mamy fundament finansowy - mówił. Dodał, że tym fundamentem jest ustawa o obronie ojczyzny przewidująca, że w przyszłym roku na obronność zostanie przeznaczone minimum 3 proc. PKB.

- Chciałbym poinformować państwa, że również uzgodniliśmy plan finansowy Funduszu wsparcia sił zbrojnych. A więc w tym roku, w 2022, to będzie 20 mld zł, w roku przyszłym 49 mld zł - oświadczył.

- Nasz wysiłek finansowy jest realny, to są mocne fundamenty do tego, by rozbudowywać liczebnie Wojsko Polskie. To są mocne fundamenty do tego, żeby rozwijać program modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego - dodał wicepremier.