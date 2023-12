Już na początku swojej wypowiedzi były minister obrony narodowej negatywnie odniósł się do wypowiedzi premiera, który cytował list pożegnalny mężczyzny, który podpalił się przed laty przed Pałacem Kultury i Nauki.

Manifest Piotra Szczęsnego. Donald Tusk zacytował jego treść

- Wykorzystywanie listu samobójcy , by uzasadnić swoją politykę to najpodlejsze co można zrobić. Wynoszenie aktu samobójstwa popełnionego w takich okolicznościach do czynu bohaterskiego to najniższe zagranie, jakie można sobie wyobrazić - stwierdził Błaszczak.

Zdaniem posła PiS, wystąpienie Donalda Tuska kolejny raz potwierdziło, że jego polityka opiera się przede wszystkim na podkreślaniu antagonizmów i budowaniu emocjonalnego przekazu.

- To pan nakręcił spiralę nienawiści, przypomnę "moherowe berety". To pan wyhodował Palikota, symbol hejtu i pogardy. Mogę jeszcze wymieniać wiele innych przykładów takiego niegodnego postępowania - podkreślił.



- Sam pan głosi nienawiść i okrucieństwa (...) Ileż to nasłuchaliśmy się w ostatnich miesiącach o polityce miłości, uśmiechniętej przyjaznej Polsce, którą gwarantuje koalicja - czego? Koalicja zemsty i chaosu, albo koalicji 13 grudnia. Wpięliście sobie w klapy marynarek serca i udajecie piewców pokoju - dodał.

Expose Donalda Tuska. Mariusz Błaszczak: Zdobyliście władzę dzięki ośmiu gwiazdkom

Jak stwierdził były szef resortu obrony, kampania wyborcza, która finalnie doprowadziła do utworzenia rządu Donalda Tuska, opierała się na atakach i podburzaniu społeczeństwa.

- Nie zdobywacie władzy dzięki polityce miłości, tylko polityce ośmiu gwiazdek. Doprowadziliście do niespotykanej nigdy wcześniej wulgaryzacji polityki. Ośmielacie lumperię, która co miesiąc zakłóca uroczystości upamiętniające ofiary tragedii smoleńskiej. Wręcz dopingujecie tych ludzi, którzy co miesiąc dokonują okrucieństw - mówił.

- To już nie jest przemysł pogardy, to jest konglomerat nienawiści. Ku uciesze waszych psychofanów urządzaliście konkurs na to, kto posunie się dalej, kto przekroczy kolejną granicę. Przyjdzie wam kiedyś za to zapłacić, obiecuję wam - przekonywał z mównicy.

Expose Donalda Tuska. Poseł PiS: Tusk przedstawił bajkową rzeczywistość

W swoim wystąpieniu Mariusz Błaszczak podkreślał wartość merytoryczną wcześniejszego przemówienia Mateusza Morawieckiego. Jego zdaniem, w porównaniu z expose wygłoszonym przez Donalda Tuska, było ono przepełnione konkretnymi pomysłami na dalsze rządzenie i kontynuację polityki przynoszącej sukces.

- Donald Tusk wcześniej wygłaszał expose dwukrotnie. Za każdym razem były to puste słowa, za którymi nie szedł żaden konkret, tym razem było podobnie. Przypominam panu, że rządzenie to nie teatr emocji, tylko ciężka praca na rzecz obywateli - stwierdził.

- Pan, zamiast przedstawić konkretny program, znowu mami Polaków sloganami pozbawionymi jakiejkolwiek wartości merytorycznej. Przedstawił pan bajkową rzeczywistość - dodał.

Kończąc swoje przemówienie polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do planowanej podróży służbowej Donalda Tuska.

- Wiecie dlaczego Donald Tusk tak spieszy się na spotkanie z niemiecką polityk Ursulą von der Layen, przewodniczącą Komisji Europejskiej? Po to, aby zameldować "Ja voll, zadanie wykonane" - podsumował.

