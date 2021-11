Mariusz Błaszczak do żołnierzy: Państwo Polskie stoi za wami murem

"Kolejny absurd. Byli generałowie grożą żołnierzom, którzy bronią naszej granicy. Naśladują Frasyniuka, który zaatakował Wojsko Polskie. Zwracam się do wszystkich żołnierzy - Państwo Polskie stoi za Wami murem i jest Wam wdzięczne. Nie dajmy się zastraszyć tym, którzy szkodzą Polsce" - napisał szef MON Mariusz Błaszczak, odnosząc się do apelu skierowanego do Straży Granicznej m.in. przez gen. Waldemara Skrzypczaka.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak / Tomasz Jastrzebowski/REPORTER / Reporter