W skrócie Marine Le Pen wyraziła niepokój sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, zarzucając Unii Europejskiej obojętność wobec tych wydarzeń.

Ambasador USA w Polsce Tom Rose określił działania wokół TK jako bezprecedensową konfrontację i zaapelował do wszystkich stron o powstrzymanie się od przemocy.

Brytyjscy politycy, w tym Liz Truss i Nigel Farage, skrytykowali działania polskiego rządu, określając je mianem uderzenia w demokrację i poważnej sytuacji.

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Marine Le Pen odniosła się do kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Liderka francuskiego, skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego wyraziła "głęboki niepokój" sytuacją w naszym kraju. W opublikowanym na platformie X wpisie zarzuciła Unii Europejskiej i mediom obojętność wobec wydarzeń w Polsce.

Polityczka zwróciła uwagę na zawieszenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz obecność sił bezpieczeństwa w pobliżu instytucji. Jej zdaniem działania te mogą przypominać "siłowe przejęcie kontroli nad instytucją konstytucyjną".

Marine Le Pen krytykuje Unię Europejską. "Budzi uzasadnione pytania"

Liderka Zjednoczenia Narodowego skrytykowała również reakcję Unii Europejskiej na wydarzenia w Polsce. Zarzuciła wspólnocie obojętność, a mediom milczenie wobec trwającego kryzysu.

"Nie można twierdzić, że broni się demokracji i praworządności, a jednocześnie milczeć, gdy równowaga konstytucyjna państwa członkowskiego jest poważnie zagrożona" - napisała.

Le Pen podkreśliła także, że przywracanie praworządności nie powinno odbywać się z naruszaniem zasad, które mają ją gwarantować.

"Praworządności nie przywraca się, dając wrażenie, że samemu uchyla się od reguł, które ją stanowią" - oceniła. Na koniec polityczka stwierdziła, że mnożenie się podobnych sytuacji w Unii Europejskiej zaczyna budzić poważny niepokój.

Zagraniczni politycy komentują sytuację wokół TK. "Szokujące"

Sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce spotkała się z reakcjami takę innych zagranicznych polityków. Ambasador USA w Polsce Tom Rose określił wydarzenia mianem "bezprecedensowej konfrontacji".

Zaapelował do przedstawicieli rządu, służb i demonstrantów o powstrzymanie się od działań, które mogłyby doprowadzić do przemocy lub dalszej eskalacji. Jednocześnie zaznaczył, że Stany Zjednoczone nie zamierzają ingerować w wewnętrzne sprawy Polski, choć zależy im na stabilności kraju i poszanowaniu praworządności.

Krytyczne stanowisko wobec polskiego rządu zajęli także brytyjscy politycy prawicowi. Była premier Wielkiej Brytanii Liz Truss określiła działania władz jako "szokujące uderzenie na demokrację w Polsce". Z kolei lider Reform UK Nigel Farage ocenił, że sytuacja jest "bardzo poważna". Zarzucił polskiemu rządowi działania wobec sądu konstytucyjnego, które - jego zdaniem - mają służyć obronie "niedemokratycznej Unii Europejskiej".

Do sprawy odniosły się również niemieckie media, m.in. "Der Spiegel", "Die Welt" i "Bild". Relacjonując konflikt, zwracały uwagę na obecność policji przed siedzibą TK, napięcia polityczne i wypowiedzi przedstawicieli obozu rządzącego oraz opozycji. Niemieckie redakcje przedstawiały wydarzenia jako zaostrzenie walki o władzę i wskazywały na ich możliwe konsekwencje dla praworządności w Polsce.



